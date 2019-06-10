Vital: Я просто хотел бы узнать более подробно новое правило.
Окей. Объясняю.
Цитата:
Пользователи, отправившие 30 и более комментариев на сайт и не нарушавшие Правил, по решению редакции переводятся в категорию Полноправных пользователей и получают право публикации комментариев без премодерации.
Цитата:
Участник переводится в режим премодерации (группу Пользователи) после третьего отклоненного комментария, либо после 5 исправлений в тексте его комментариев (в этом случае в тексте комментария помечается дата редактирования сообщения модератором).
Перевожу на русский язык. Вы Пользователь. Как только у вас 30 чистых комментариев, т.е. ни одного нарушения на последние 30 комментариев, вы получаете Полноправного пользователя. Если вы Полноправный пользователь и у вас набралось 3 отклоненных (удаленных) комментария, то вас возвращают в Пользователи.
И так по кругу.
Смогли написать 30 комментариев и ни разу не накосячить - добро пожаловать в Полноправные. Накосячили три раза - быть вам в премодерации.
Я понял. Когда было 29 и осталось 1 ком. Тут мы не бдим. Обнули? Я по этому и сразу спросил , нормальных, адекватных будем прижимать?)) трудно сказать, да! Неё для нас тема. Инокомыслие. Не какая вы независимая газета. Так, детский сад. Сдулись. Вы.
Комментарий здесь модератор удали потому, что вы уже отошли от темы обсуждения - продажа лекарств по рецептам. Все в рамках Соглашения. Не льстите себе мыслью, что мы кого-то специально держим в премодерации. Слишком много сил и времени это отнимет. У нас 2 модератора работают посменно, и три администратора могут временами удалить что-то. Как вы себе это представляете?
Да просто сказал, виталя, гуляй по сайту. Вроде не новинький. Балуйся, только без мат. А нет же. Надо считать каждый косяк, надо чёт смотреть,. 30 коментов писать про рецепты или про ещё, Вы как дети малые. Да не кто там не экономил. Просто Шеф сказал, уничтожить всю картоху. На свалку, ему она не нужна. На ярмарке не продашь. нибудь,
Уважаемая редакция! Сейчас в некоторых автобусах уже стоят валидаторы, но водители говорят что они не работают. Можно узнать - когда заработают? Или водителям просто не выгодно, чтобы пассажиры оплачивали безналом? И вообще - какая система предполагается? Будут специальные карты или достаточно банковской бесконтактной карты?
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