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§ NG.kz
Другой эпохи крутится диск...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Вот это самая крутая вещь в моей коллекции! - телемастер села Малороссийка Федоровского района Сергей ЯКОВЕЦ указывает на огромный, в корпусе из дерева и фанеры, радиоприемник высшего класса Festivals. - К нему еще идет огромный пульт управления... Ну нет его у меня! Случайно разбили бывшие владельцы. Шесть метров кабеля с разъемом типа «гребенка» лежат, а пульта нет!» Сергей Петрович так увлекается, что начинает описывать руками круги, подсаживается к компьютеру и показывает на картинке из Интернета, как выглядел пульт от некогда самого крутого радиоприемника Советского Союза...
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§ Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10209
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это 306-1 более поздний. До него был 306 со скошенной решеткой динамика Вот такой, только не в чёрной, а в странной расцветке корпуса
36172465.jpg
В эти аппараты иногда попадали японские двигатели и головки.
И головки и двигатели япошки поставляли не самые лучшие, летели и они, но значительно реже родных из Романтика.
Кроме того японские головы были очень ОЧЕНЬ мягкие, и спиливались за месяцы. При этом в Новосибирске уже были освоены сендастовые, совсем другого уровня, износостойкие, с отличным воспроизведением высоких частот... Но стерео. и подмагничивание для записи не совпадало часто очень сильно, но благо почти в любом советском магнитофоне оно приборно регулировалось в широчайших пределах.

[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 14:01]
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§ alex_60
Другой эпохи крутится диск...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3631
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разные романтики. У меня был на катушках.лента.
Пластмасса была серая.
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* elektron
Другой эпохи крутится диск...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3019
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.06.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
список марок радиотехники времен СССР (не полный.

Снежеть, был такой. У меня модель 206 вроде была. Классная техника (была на конец 70-ых начала 80-ых). ;-)

[Исправлено: elektron, 13.06.2019 - 14:40]
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§ maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2012
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надеюсь денег не берещь с них

Чисто символически ;-)
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