Серый волк Люди в парке с ящиками для пожертвования #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10175

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:50 Дети ̶л̶е̶й̶т̶е̶н̶а̶н̶т̶а̶ ̶Ш̶м̶и̶д̶т̶а̶ Неуловимого Казбека?

Помнится Неуловимый Казбек, которого абсолютно не могла поймать кОстанайская доблестная полиция, и которого прекрасно ловили журналисты, урны в магазинах расставлял.



Неужели освоил методы социальной инженерии и смог мозги попрошивать двуногим урнам не особо отягощенным сознанием?

Хорошо подготовленная пара с правильно прошитыми на жалкую историю мозгами с урной на людной улице собирает в десятки раз больше чем кидают мелочи в магазинах.

Да и кстати с документами у хорошо подготовленных ходячих урн обычно все в полном порядке.

Завалят ксерокопиями диагнозов с печатями и даже свяжут с реальными подготовленными больными из группы поддержки. Непрозрачно будет только с собираемыми деньгами, что доказать очень сложно.

Чеки не выдаются и куда попадают урны вечером никто не знает.



Но тем не менее люди на улицах отдают осознавая или не осознавая. На это работает очень дорогая психология социальной инженерии, по которой подбирают и обрабатывают кадры.



Естественно, если у вас официально и без всякой опасности воруют крышки люков тысячами, работают группы наркоторговли, и почти все знают притоны, то и эта ступенька заработка пустовать не будет и будет иметь крышу. Природа этой низовой коррупции пустоты точно не терпит, место обязательно будет занято.



[Исправлено: Серый волк, 01.06.2019 - 16:53]