yudjin Найдите ошибки на указателе #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5930

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:06 Вот как бывает, когда некомпетентность рулит безграмотностью!

Хотели выеб..ся и заменить знак на латиницу, но только из себя посмешище в очередной раз сделали.

Забавно, что самостоятельной буквы "С" в новой казахской латинице НЕТ ВООБЩЕ!

При этом проигнорировав закрепленный в конституции, законе о языках и рекламе русский язык.

НГ, сделайте запрос в акимат, полицию, дорожникам, рекламщикам, чем регламентируется изготовление дорожных указателей, адресных табличек.



P.S. Три ошибки точно нашел.



[Исправлено: yudjin, 28.05.2019 - 13:14]