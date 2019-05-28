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§ NG.kz
Найдите ошибки на указателе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35834
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик Азамат.
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§ Volonter
Re: Найдите ошибки на указателе
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 28.05.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как раз проезжал на днях мимо, когда его устанавливали. Тоже подметил, поулыбался, но сфотографировать не успел
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* drakon
Найдите ошибки на указателе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на каком тут языке?... :lol:
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§ yudjin
Найдите ошибки на указателе
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5930
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.05.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как бывает, когда некомпетентность рулит безграмотностью!
Хотели выеб..ся и заменить знак на латиницу, но только из себя посмешище в очередной раз сделали.
Забавно, что самостоятельной буквы "С" в новой казахской латинице НЕТ ВООБЩЕ!
При этом проигнорировав закрепленный в конституции, законе о языках и рекламе русский язык.
НГ, сделайте запрос в акимат, полицию, дорожникам, рекламщикам, чем регламентируется изготовление дорожных указателей, адресных табличек.

P.S. Три ошибки точно нашел.

[Исправлено: yudjin, 28.05.2019 - 13:14]
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§ Серый волк
Re: Найдите ошибки на указателе
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10155
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.05.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А на каком тут языке?... :lol:

Судя по археологически пожеванному виду это язык утерянной цивилизации. :lol:
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* drakon
Найдите ошибки на указателе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин, Токаев К.!
Срочно отмените Латинизацию... :-o
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§ Vital
Re: Найдите ошибки на указателе
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7619
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Он не отменит. Декомунизация запущена. Уже все. Не остановить. Скорей всего китайский скоро появится.
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* drakon
Re: Найдите ошибки на указателе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Вопрос - сколько ошибок на указателе

Ошибок - больше, чем слов... :lol: :oops:
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§ Серый волк
Найдите ошибки на указателе
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10155
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.05.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верхние стрелочкамана осень понравилися!
Насяльникомана джамшудов которые ставили наверное тоже нравились.
Куда не пойди всё в город с ошипкамана! :lol:

Оченямана сказочного бронзового персонажа c копьем на кобыле, разглядывающиего эти стрелочки не хватает!
:-)


[Исправлено: Серый волк, 28.05.2019 - 12:33]
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§ директор пляжа
Re: Найдите ошибки на указателе
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 28.05.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позорище
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§ АбраКадабра
Re: Найдите ошибки на указателе
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.05.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите, а Нур-Султан главное без ошибок написали. :-)
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§ таноми52
Re: Найдите ошибки на указателе
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 738
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.05.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя бабушка на старости лет начала забывать, как правильно называются некоторые предметы. Например, "кувшин" она называла "куксин". На замечания она говорила:"А мне главное намекнуть" :lol:
Видимо, тут этот же принцип! :lol:
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§ Азамат Лисов
Re: Найдите ошибки на указателе
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 28.05.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это лишний раз подтверждает некомпетентность и глупость во всех сферах властьимущих...
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* Nikola_Esil
Re: Найдите ошибки на указателе
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 29.05.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вопрос почему новый указатель уже пошел пузырями?
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* Nikola_Esil
Re: Найдите ошибки на указателе
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 29.05.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И куда ехать чтобы попасть в Челябинск?
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