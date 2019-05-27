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§ NG.kz
Переезд через железную дорогу по ул. Мауленова - перестарались при ремонте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О последствиях ремонта дороги возле магазина "Балык", где проходит железнодорожная ветка, сообщила на "НГ" читательница, проживающая в доме № 9 по ул. Мауленова.
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§ olegggon
Re: Переезд через железную дорогу по ул. Мауленова -...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.05.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас вообще ни одного нормального переезда нет, везде ямы. На Дружбы-Бородина жуть постоянная. Узкоколейная-выезд на Фёдоровку, тоже смерть. Все эти заплатки их на пару месяцев, не более.
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§ лимон
Переезд через железную дорогу по ул. Мауленова - перестарались при ремонте
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 924
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.05.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
была ямка - стала кочка, или наоборот, там же гумус если кто забыл :lol:
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§ директор пляжа
Re: Переезд через железную дорогу по ул. Мауленова -...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.05.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем настолько без разницы на негативные отзывы жителей что аж иной раз жаль время тратить на гневные комментарии. Как тырили так и будут. Одни и те же из года в год братишки ;-)
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§ Гриня
Re: Переезд через железную дорогу по ул. Мауленова -...
Гриня


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Сообщений: 612
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 27.05.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это они еще хорошо утрамбовали,я видел когда делали-там почти полметра бугор был,думал больше останется.А так-не в Европе живем,по нашим дорогам на пузотерке много не поездишь...
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