drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #836





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16368

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:29 Рассказывала мне Внучка. Года полтора назад.

Шли они в кафе, в Гамбурге. Подходя уже к

месту, увидела какую то толпу. Оказывается-

идут - "бородачи", человек 100,с плакатами,

что то - выкрикивают. По периметру их -

сопровождает - Полиция. И так медленно,

они прошли - мимо.Некоторые - снимали это

действо на телефоны. Никому ничего не запрещали.

Я спросил её, почему она ничего - не снимала?

Она мне ответила, я не знала, что тебе это-

интересно.Ну прошли все и на этом всё - забылось...