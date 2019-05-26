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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7602
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.05.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот самая нормальная окрошка в воскресенье. Хорошая погода. После трудно дней.
8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16368
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот самая нормальная окрошка в воскресенье

НЕ - спорю,согласен... :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и подходит к заключению, время голосования.
У нас ещё и коммунальные местные выборы одновременно совпали с европейскими.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16368
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну вот и подходит к заключению, время голосования.

Не ходил я в этом году. Посмотрим,как Европа
без меня будет... :lol: :oops:
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§ Серый волк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10150
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.05.19 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не ходил я в этом году. Посмотрим,как Европа без меня будет... :lol: :oops:

Цитата:
drakon:

Ну как там атмосфера выборов? :lol:

Вот тут Медуза сухими прогнозами делится:
https://meduza.io/news/2019/05/26/evroparlament-predstavil-pervyy-prognoz-itogov-vyborov-proevropeyskie-partii-poluchat-493-mesta-ultrapravye-57

[Исправлено: Серый волк, 26.05.2019 - 22:47]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16368
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ну как там атмосфера выборов? :lol:

Серый, мои Деструктивные Силы - набрали
более 180 членов Парламента... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16368
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Завгар 5.06 тут будет, А ты все там сидишь. Надо поднимать одно место. Жизнь то одна.

Алекс, пока не - поздно, скажи завгару, чтобы - не приезжал.
Тем более - перед назначением Президента... :-o 8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
чтобы - не приезжал.


он дочь сопровождает.
20 лет окончания школы.
она на выпускной приезжала специально,они тогда уже уехали,
теперь со всего мира слетаются на двадцать лет.
в самой Лисаковке четыре человека только осталось.
четыре человека из Германии будут.
с моего класса в Германии человек двадцать живет.
с параллельного точно не знаю.столько же наверное.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16368
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, ты читал про братьев,
которые из Японии - прилетели,
в Костанай?... :-o
Я лично так - не хочу... 8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я лично так - не хочу..[/quote

я тоже. но реальность такая пока.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16368
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассказывала мне Внучка. Года полтора назад.
Шли они в кафе, в Гамбурге. Подходя уже к
месту, увидела какую то толпу. Оказывается-
идут - "бородачи", человек 100,с плакатами,
что то - выкрикивают. По периметру их -
сопровождает - Полиция. И так медленно,
они прошли - мимо.Некоторые - снимали это
действо на телефоны. Никому ничего не запрещали.
Я спросил её, почему она ничего - не снимала?
Она мне ответила, я не знала, что тебе это-
интересно.Ну прошли все и на этом всё - забылось... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Оказывается- идут - "бородачи", человек 100,с плакатами, что то - выкрикивают.


это те ,которые в Кельне ,на привокзальной площади
перед Собором на Новый год насиловали немецких женщин?
демократия без границ.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16368
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
демократия без границ.

Кто не хочет быть - изнасилованным,
никогда - не будет.Особенно на
площади... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
.Особенно на площади.


в принципе тут тоже так.
кто не хочет, тот не попадет .
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