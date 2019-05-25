drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #815





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16350

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:31 Цитата: alex_60:

Тогда немного черной икры не помешает.

Алекс,ты думаешь, что икры у меня нет?



Есть. Как в Греции всё - есть...