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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 53 из 53«1...515253
Куратор темы: drakon
§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пионер- будь готов
-Всегда готов :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что? Выходили сегодня на Балконы?
Смотрите, вас - предупредили... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцыю У вас ещё не объявили операцию

"Мак 2019". У нас ещё - нет... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 21.05.2019 - 12:06]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот - главная новость,для Страны.

А это всё - голоса... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане более 100 сёлам грозит - ликвидация...
:-o 8-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В Казахстане более 100 сёлам грозит - ликвидация...

Да там уже более сотни, если не тысячи уничтожили. Чего уж теперь?
Пару сотен туда сюда. Всех в Астану, пардон Нурсултан и Костанай. Наверное.
Построят новые заводы и фабрики, земля крестьянам. Ну и так далее
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот проснулся, в КОстанае уже - обед.
Думал - почитаю материал НГ, об этом
человеке,который "живёт" в кустах.
НЕ моё это дело - указывать Редакции-
о чём им писАть. Но я бы уже сделал -
интервью с этим человеком. Но как видимо,
никому он - не нужен... 8-) :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это - участок земли,где должен стоять дом 5,

по нашей улице. Вот так убирает хозяин,
свой участок. Траву мог бы я Максафу -отдать.
Вернее его баранам,но далеко сильно... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1931
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.05.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не баранам а кроликам. Я говорил же, баранов продал бородачам )))

У меня кстати тоже трактор есть, джондир ;-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не баранам а кроликам.

как жестоко, лучше быть кроликом, чем бараном :lol: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я говорил же, баранов продал бородачам ))

А твои бараны, могли ещё жить и жить... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто скажет, что это?

:lol: :oops: :-P :-x ;-)
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 900
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.05.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
курдюк
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
курдюк

Нет,даю 2 попытку... :lol:
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Страница 53 из 53«1...515253
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