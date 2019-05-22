Цитата: директор пляжа:

уважаемый, как связано то что микрорайон строится и то что вода стоит под домом??

Это у вас надо спросить вы же это написали.

Цитата: директор пляжа:

если был бы внимателен заметил, что все зеленое, превращается в болото и вода прибывает.

Этому микрорайону ещё и года нет,а уже нытьё началось,там полюбому всё асфальтом закатают,а есть районы в которых по 30-40 лет асфальта нет и неизвестно когда будет.