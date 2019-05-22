Цитата: Добринцофф:

Я вам могу показать настоящие многовековые лужи,которые начались ещё при СССР

Не можете! Со времени образования СССР прошел всего один век, так что многовековых луж, начавших свою историю при СССР, попросту нет. Не надо пользоваться либерастскими подходцами, связывая СССР и уродливые явления сегодняшней действительности. Сегодня техника и материалы шагнули далеко вперед, стоимость ландшафтного дизайна уменьшилась в разы, а дефекты прошлого века так и остались грязными пятнами на светлом будущем.