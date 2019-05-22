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§ NG.kz
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжительный период времени новоиспеченные жильцы новостройки по адресу мкр. Юбилейный, дом 38 наблюдают картину - вода под окнами.
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§ директор пляжа
Re: В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.05.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новый дом называется
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§ yudjin
Re: В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5917
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.05.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну дык радоваться надо... живут на левом берегу Нурстаная, президентов к ним возят всяких... жастар сараи позолочены возводят...
Интересно, как машины на фото из кадра вниз не скатываются? ;-)
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§ Добринцофф
Re: В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6522
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.05.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди вы что лужу никогда не видели?
О каком продолжительном периоде времени идёт речь если микрорайон только строится?
Я вам могу показать настоящие многовековые лужи,которые начались ещё при СССР,только не знаю кому это интересно.
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§ директор пляжа
Re: В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.05.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
О каком продолжительном периоде времени идёт речь если микрорайон только строится?
уважаемый, как связано то что микрорайон строится и то что вода стоит под домом??
если был бы внимателен заметил, что все зеленое, превращается в болото и вода прибывает.
и причем тут Цитата:
могу показать
я тоже могу много показать, конкретно взята новость.
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§ Маркс
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 22.05.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я вам могу показать настоящие многовековые лужи,которые начались ещё при СССР

Не можете! Со времени образования СССР прошел всего один век, так что многовековых луж, начавших свою историю при СССР, попросту нет. Не надо пользоваться либерастскими подходцами, связывая СССР и уродливые явления сегодняшней действительности. Сегодня техника и материалы шагнули далеко вперед, стоимость ландшафтного дизайна уменьшилась в разы, а дефекты прошлого века так и остались грязными пятнами на светлом будущем.
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§ директор пляжа
Re: В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.05.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а дефекты прошлого века так и остались грязными пятнами на светлом будущем.
- не добавить не прибавить!
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