директор пляжа Re: Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже... #1





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Регистрация: 08.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:44 почему люди так с этим кронированием страдают?

"+" нет пуха, ветки не мешают ЛЭП, во время ураганов ветки не упадут на всяких горемык и авто, дерево не погибает, до весны 10 раз обрастет ветками.

"-" нет

что еще не так?