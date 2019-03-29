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Куратор темы: yudjin
Голосование: Какую улицу в Костанае вы бы переименовали в честь Н.Назарбаева? 
Закончилось 28.03.2019 - 23:18:41
» Аль-Фараби
21 %		 21.14 % (26)
» Тауелсiздiк
48 %		 48.78 % (60)
» Гагарина
7 %		 7.32 % (9)
» Каирбекова
1 %		 1.63 % (2)
» Свой вариант (в комментариях)
4 %		 4.88 % (6)
» Лучше назвать что-нибудь другое: площадь. район, парк
16 %		 16.26 % (20)
Всего проголосовало: 123

§ maxsaf
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1720
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.03.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АбраКадабра:
Не с разных "IP", а с разных "доменов" . IP адрес меняется, каждые 1-5 минут.

Серьезно, и вы туда же? Вы хоть в курсе вообще, что такое IP адрес? С какого перепуга он меняется каждые 5 минут?
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