drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #515





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15957

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:10 Цитата: Сыкымы:

Как без будки-то? В дождь, снег - аппарат намокнет и сломается...

Да ещё - Пыльные Бури... Цитата: Сыкымы:

А 0800 - это небесплатная справочная?

Может - быть,не знаю.Но монето или купюро

приемников - нету. Аппарат сам - обследовал.

В 16 часов опять туда поеду, всё проверюЦитата: Сыкымы:

"Их разыскивает полиция"?

Нет это стенд политических партий,

входящих в Совет Коммуны...

