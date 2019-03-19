Цитата: Алиса:

вы б уже давно попробовали с Яндекса покопировать и сами убедились бы.



Пробовали, насколько мне помнится, при вашем первом обращении.

Но, к сожалению, мы не можем сказать, что намутили разработчики в Яндексе, что происходит такая штука.



P.S. Насколько помню, в Яндексе проблема с выделением текста, которое просто соскакивает, когда это делать мышкой. Но можно выделить текст пользуясь горячими клавишами на клавиатуре.



Курсор управляется стрелками, ставите в нужное место, нажимаете Shift и удерживая его двигаете курсор теми же стрелками, а также можно использовать Home и End. А еще можно нажать Ctrl+A.

А потом Ctrl+C для копирования в буфер.



К сожалению, обращаю ваше внимание еще раз, не редакция внесла изменения на сайт, а именно браузер Яндекс некорректно работает с сайтом. Наши программисты , к сожалению, не смогли решить этот вопрос.



P.P.S. Прямо сейчас нет Яндекса под рукой еще раз проверить. Но если все правильно помню, проблема была именно в этом и решение описано выше.



[Исправлено: Rexyn, 19.03.2019 - 11:44]