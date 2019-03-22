alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #496





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3149

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:55 ну что ты там, хоть одну лепешку

с кусочком мяса сьел?

в честь Нового года?

или как обычно только водку пил?