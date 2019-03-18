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§ NG.kz
Всеобщее декларирование доходов и имущества собираются...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всеобщее декларирование доходов и имущества собираются внедрять в РК поэтапно. На первом этапе декларацию будут сдавать госслужащие, их супруги и лица, приравненные к ним. Остальных граждан охватят этой процедурой в течение 5 лет. Готовы ли вы к этому?
Результаты опроса

§ Медный
Re: Всеобщее декларирование доходов и имущества собираются...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2622
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.03.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно вот, а не должны ли кто занимается бизнесом и их семьи декларировать доходы? :-)
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§ таноми52
Re: Всеобщее декларирование доходов и имущества собираются...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 592
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.03.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Интересно вот, а не должны ли кто занимается бизнесом и их семьи декларировать доходы?


Тоже странно, почему бизнесменов не включили? А вообще-то, декларирование должно быть всеобщим. Чтобы не осталось никаких законных лазеек. Ну, а за незаконными пусть органы смотрят
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§ drakon
Re: Всеобщее декларирование доходов и имущества собираются...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15925
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.03.19 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему нет новой ГОЛОСОВАЛКИ? :-o
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