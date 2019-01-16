drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #82





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15582

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:20 Цитата: alex_60:

себе золотую уже зарезервировал конечно

Цитата: maxsaf:

Я боюсь, он все три "зажмет" Я боюсь, он все три "зажмет"

Да нет, не могу же я, как ваши- меценаты.

3 тенге - дадут, а потом, в конце года-

на много тенге - получают Призы...

Или ОК же себе - не взяла Приз, когда

тутт поддерживали, стихами НГ, против - блокировки...