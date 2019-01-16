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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сижу уже 2 дня и - думаю.

Кому буду в конце квартала-
1 место - присуждать... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1200
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только в этой теме, или на всем форуме? :-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2472
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
- присуждать.


себе золотую уже зарезервировал конечно.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1200
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
себе золотую уже зарезервировал конечно.

Я боюсь, он все три "зажмет" :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
или на всем форуме?

Нее, только в Моей Деревеньке...
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1200
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нее, только в Моей Деревеньке...

Фуууух.... Пронесло.... :-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
себе золотую уже зарезервировал конечно

Цитата:
maxsaf:
Я боюсь, он все три "зажмет" :lol:

Да нет, не могу же я, как ваши- меценаты.
3 тенге - дадут, а потом, в конце года-
на много тенге - получают Призы... :lol:
Или ОК же себе - не взяла Приз, когда
тутт поддерживали, стихами НГ, против - блокировки... :oops: :-o
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1200
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Серьезные люди не раздают медальки. Они ими приторговывают :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Они ими приторговывают :lol:

Ну вот - для торговли у меня есть, медали.

Могу продать - недорого... :lol: :oops:
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