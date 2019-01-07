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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 21:17
Цитата:
drakon:
Представляю,голой попой,

Странные у вас порядки.
У нас хотя бы трусы надевают, когда на стул садятся.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15519
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 12:51
Цитата:
alex_60:
У нас хотя бы трусы надевают, когда на стул садятся.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14730

А у нас - подушки на сдул кладут... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 12:55
Цитата:
drakon:
на сдул


не сдувает?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15519
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 13:15
Цитата:
alex_60:
не сдувает?

Примерно вот так вот.

Попробуй - сдуй её... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 13:25
Цитата:
drakon:
Попробуй - сдуй её...


я узнал ее.
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§ Taurus
Моя Деревенька и её окрестности.
Taurus
Мастер
Мастер
(Администрация)
Сообщений: 91
Регистрация: 20.12.06
Отправлено: 08.01.19 - 16:05
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