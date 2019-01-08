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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
§ Сыкымы
Религия или Наука
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.01.19 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вы все путаите эволюцию от веры.

Вера и религия - это несколько разные понятия... или совсем разные. Религиозных войн было множество. Религий много, и течений разных много, а Вера - она одна. И с дарвиновской теорией эволюциии никак не связана. Потому и написал, что опрос затрагивает два непересекающихся понятия.
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§ Сыкымы
Религия или Наука
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.01.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Назови мне хоть один исторический момент где люди убивали друг друга за религию. Хоть один назови. .

Цитата:
Vital:
Чё далеко ходить.

"Варфоломеевская ночь" навскидку...
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6901
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Вера в религию ? Это разные понятие?.
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цель этого опроса - не полемика, а результат. Складывается впечатление, что результаты исследования, о которых говорится в статье тов. Шибаршина притянуты кем-то за уши. И делается это с определенной целью. Печалька. :-(
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§ Сыкымы
Религия или Наука
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.01.19 - 02:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Вера и религия - это несколько разные понятия... или совсем разные.

Цитата:
Vital:
Вера в религию ? Это разные понятие?

Вот только не надо уподобляться Тому-Чьё-Имя-Нельзя-Называть. Это он любил в полемике "дурачка включать", а тебе зачем его копировать?
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 02:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Это он любил в полемике "дурачка включать"

В процессе эволюции выработался своеобразный защитный механизм. :-)
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§ Sniper
Религия или Наука
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1165
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 03:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому как! Я сторонник фактической теории.Мозг выключился. Тело увозится на утилизацию и превращение в органику на кладбище.Разве не так!!! Остальное все религиозный бизнес.
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 03:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Кому как! Я сторонник фактической теории.Мозг выключился. Тело увозится на утилизацию и превращение в органику на кладбище.Разве не так!!! Остальное все религиозный бизнес.

Немного жестковато, но так и есть
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§ Victor Yang
Религия или Наука
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11134
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.19 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Для укрощения самого себя посредник и чьё-либо позволение не нужны

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36516&viewmode=flat&sortorder=0&start=45

Это как регистрация брака - если любишь, то вроде и без неё можно любить, но для соблюдения прав нужно поставить в известность государство ;-).
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В современных условиях, государство не отдаст религии это преимущество.

Государству это выгодно в первую очередь, поскольку религия подконтрольна государству на все 110%. Люди же не просто так говорят, что чуть-ли не у каждого второго служителя культа - воинское звание :lol:
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§ таноми52
Религия или Наука
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.01.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"истинно верующий", "сторонник эволюции"... Разве эти понятия исключают друг друга? Может, Создатель (Бог) и эволюцию предусмотрел?
Вообще-то, если цель опроса - уточнение статистики по верующим (действительно ли верующих 91% ?), то достаточно было два вопроса: верите ли Вы, что Бог есть ?, верите ли Вы, что Бога нет? и не мутить с эволюцией и "истинной верой"
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Может, Создатель (Бог) и эволюцию предусмотрел?

Может. Но что тогда он создал?
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
верите ли Вы, что Бог есть ?, верите ли Вы, что Бога нет? и не мутить с эволюцией и "истинной верой"

Вы можете создать свой опрос, и результаты будут другими. Многое зависит от того, как задавать вопросы.
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§ Yorik
Религия или Наука
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.01.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цель этого опроса - не полемика, а результат

Но сама постановка вариантов ответов говорит ровно о противоположном, потому как Вы сознательно провоцируете обсуждение. Если бы нет - то тогда следовало бы указать "да" и "нет", согласны?

Цитата:
maxsaf:
и результаты будут другими. Многое зависит от того, как задавать вопросы

Именно так, чем Вы и воспользовались. Вполне вероятно, что если бы Вы указали односложные ответы - "да" и "нет" - то итог получился бы плюс-минус сопоставимый с данными в статье г-на Шибаршина, но Ваша же цель не в этом была.
Думаю, цель этого опроса - не подтвердить/опровергнуть 91% из статьи, а попытаться показать свою (Вашу) позицию. Это как минимум - несерьезно, как максимум - глупо. Потому что никто здесь не будет "изливать душу" на тему своих внутренних убеждений, равно как и вступать в глупую полемику о теории Дарвина. Ну а Вашу позицию по этому вопросу Вы уже не раз показывали/высказывали, думаю, она всем вполне понятна и без дополнительных опросов.
С Рождеством Вас и всех форумчан!
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не факт, что в опросе у Шибаршина не использовались "сомнительные" приемы.
Цитата:
Yorik:
Если бы нет - то тогда следовало бы указать "да" и "нет", согласны?

Не согласен, многое зависит и от самого вопроса, а не только от ответов на него.
Пример для вас персонально:
Я верю в Бога, потому что не знаю, что такое эволюция
1. Да
2. Нет

И каков будет ваш ответ?
:lol:
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