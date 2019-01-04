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§ NG.kz
У Камаза перевернулся прицеп
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34653
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на улице Киевской Камаз видно и за резкого торможения на скользкой дороге опрокинул свой прицеп с зерном.
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§ пешеход
Re: У Камаза перевернулся прицеп
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 04.01.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, как двигаясь на подъем, прицеп могло развернуть. До кольца с К.Батыра вроде как далековато.
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§ Vital
У Камаза перевернулся прицеп
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6873
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:

Нет там торможение. Там чет другое. Мало фоток не берусь сказать что. Есть тех экспертиза и т.д
Точно не торможение.
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§ Khalisi
Re: У Камаза перевернулся прицеп
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 04.01.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тот нибудь тырить зерно прискакал?
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§ пешеход
Re: У Камаза перевернулся прицеп
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 05.01.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно не вытянул на подъем и стаскивая назад положил прицеп. А вообще на "совок" сцепное раньше запрещали ставить.
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