Dron Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 482

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:19 Цитата: Yorik:

Есть там перед светофором табличка "стоп" или нет? Насколько я помню - нет, да и на видео Вашем ее не видно. Разметки сейчас наверняка нет, в силу времени года. А значит - читаем внимательно ПДД РК, п. 13.8:

"Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, выезжает в намеченном направлении



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314&start=0&1545928771 Есть там перед светофором табличка "стоп" или нет? Насколько я помню - нет, да и на видео Вашем ее не видно. Разметки сейчас наверняка нет, в силу времени года. А значит - читаем внимательно ПДД РК, п. 13.8:"Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, выезжает в намеченном направленииИсточник:



Зачем утверждать, если не знаешь? Там стоит дополнительный светофор, приемущественно для пешеходов и там НУЖНО останавливаться на красный сигнал, даже жрлполам.