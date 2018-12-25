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§ NG.kz
Видео с грубыми нарушениями ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34594
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как нарушают правила дорожного движения. В том числе и полиция.
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§ лимон
Видео с грубыми нарушениями ПДД
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:


тогда зачем там светофор без таблички "стоп"?
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§ Народное мнение
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 26.12.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нарушили они. Меня недавно остановил один за ёлку. Где чек говорит, а ёлку я на базаре купил. Поедем в отделение, позвонил своим, они ему видимо сказали что бы х....й не занимался , отпустил после этого. А этим штраф, там же другие машины стоят.
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§ лимон
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
специально там проехал, есть там знак "стоп", там перекресток несимметричный
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§ dandiv
Видео с грубыми нарушениями ПДД
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.12.18 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
специально там проехал, есть там знак "стоп"

👍
194

[Исправлено: dandiv, 27.12.2018 - 07:59]
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§ Dron
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 482
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 27.12.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Есть там перед светофором табличка "стоп" или нет? Насколько я помню - нет, да и на видео Вашем ее не видно. Разметки сейчас наверняка нет, в силу времени года. А значит - читаем внимательно ПДД РК, п. 13.8:
"Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, выезжает в намеченном направлении

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314&start=0&1545928771


Зачем утверждать, если не знаешь? Там стоит дополнительный светофор, приемущественно для пешеходов и там НУЖНО останавливаться на красный сигнал, даже жрлполам.
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