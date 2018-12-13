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§ NG.kz
Вот такой ширины, вот такой высоты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самые большие перемены ждут микрорайон Юбилейный в северо-западной части Костаная, где к 2021 году вырастет целый жилой район. Новые объекты появятся и в расположенном в той же части города микрорайоне Алтын Арман, и в находящемся западнее микрорайоне Аэропорт. Существенные перестройки на окраинах приведут к тому, что свое назначение поменяют и некоторые объекты в центральной части города. Как будет меняться областной центр и каким он станет к 2021 году?
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§ лимон
Re: Вот такой ширины, вот такой высоты
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.12.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"толщина льда - 30х50 мм." это как? местами 30, местами 50?
набережная опять без туалетов?
нью-kst какой-то
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§ alex_60
Re: Вот такой ширины, вот такой высоты
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже на проект "левый берег".
вместо реки- железная дорога.

///В новой школе будут преподавать на русском и казахском языках, как и в школе на 900 мест в микрорайоне Аэропорт, которую сдадут в следующем году////

здравый смысл есть все таки.
как в реальности будет- время покажет.
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§ arman_kst
Re: Вот такой ширины, вот такой высоты
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жилье там беру. Жду акиматовский ЖКХ с документами
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§ Kairat stayer
Re: Вот такой ширины, вот такой высоты
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Львиную долю средств в Ледовый дворец, под строительство которого вырыли котлован в Юбилейном, тоже вложил частник - чешско-словацкая компания «Н+Н Техника». Общая стоимость строительства - 4 млрд 262 000 тенге, из них 60% (2 млрд 557 000 тенге) вложили чехи и словаки, остальные 40% (1 млрд 705 000 тенге) - областной бюджет.
- Здание дворца останется на балансе иностранной компании, - пояснил Бегалин. - Она сможет устраивать прокат коньков, будет организовывать различные кружки. В частности, планируем перевезти сюда из Рудного ХК «Горняк», потому что каток в новом здании будет отвечать всем современным требованиям.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=647&storyid=24879&1544706445

Отлично! Чехи со словаками знают толк в своём деле, в части касающейся в первую очередь подготовки, заливки содержания льда на катках.
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§ alex_60
Вот такой ширины, вот такой высоты
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
актау кз пишет .8 ноября 2018г.

////Кто дал задержанному замакиму Мангистауской области взятку в 400 тысяч евро.
по информации общественно-политической газеты "Время", оказался бывший хоккейный вратарь, а ныне бизнесмен из Словакии Ян Хован, который был задержан в аэропорту Актау вместе с первым заместителем акима Мангистауской области Сериком Амангалиевым. Словацский меценат хотел построить в Актау Ледовый дворец,
Ян Хован играл в нескольких клубах, в том числе и казахстанских, а по завершению спортивной карьеры занялся бизнесом, став учредителем чешской компании H+H TECHNIKA, производящей охлаждающее оборудование.
Несмотря на бизнес-карьеру, словацкий бизнесмен не забыл и про Казахстан, прибыв в страну в качестве инвестора, готового вкладывать деньги в строительство ледовых дворцов. Один был возведен в Актобе за 3,8 миллиардов тенге, а второй планировалось построить в Актау в рамках государственно-частного партнерства. По предположению газеты "Время", инвестор готов был дать деньги не только на строительство ледового дворца для актаусцев, но и местным чиновникам, чтобы это строительство начать.
Встреча словацкого бизнесмена и первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева состоялась в аэропорту Актау. Там Ян Хован передал чиновнику 115 тысяч евро. Впоследствии обоих задержали сотрудники Нацбюро. Теперь бизнесмена подозревают в даче взятки. Он, по информации источника, уже дал признательные показания.////
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