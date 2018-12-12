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§ NG.kz
Сотрудники антикоррупционной службы задержали главврача Костанайского онкодиспансера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34492
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно "НГ", вчера, 12 декабря, сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции задержали главного врача Костанайского областного онкологического диспансера Муслима Наурзова.
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§ Fasd
Re: Сотрудники антикоррупционной службы задержали главврача...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 12.12.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите а как его 12 декабря задержали в 5 вечера если сегодня вообще-то 12 декабря.
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* drakon
Re: Сотрудники антикоррупционной службы задержали главврача...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15346
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День - прошёл. Какие новости?... :lol:
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