Горожанин_kst Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1321

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:03 Цитата: alex_60:



Теперь они везде "стоять" будут, не только в теле-2, в каком то кабинете, именно благодаря этой кампании.

А по твоему что же именно регистрируется на этот раз?

И для чего? Задумывался?

Никаких дураков "здесь" лично я не ишу) Чё искать искать?) когда все теперь...