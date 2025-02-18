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≡ Казахстанским блогерам дали месяц на выплату 53 миллиардов тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51168
Казахстанским блогерам дали месяц на выплату 53 миллиардов тенге
Отправлено: 18.02.25 - 11:17
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Как сообщили в Комитете госдоходов, были выявлены существенные расхождения в налоговой отчетности блогеров. По данным ведомства, 594 человека занизили свои доходы на общую сумму 53,3 миллиарда тенге.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7425
Re: Казахстанским блогерам дали месяц на выплату 53 миллиардов...
Отправлено: 18.02.25 - 11:17
#1
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Где-то миллиарды спрятали,да руки короткие не могут достать,а где-то бижутерии показались чистыми бриллиантами и будут нервы делать и себе и людям, зарплату за это ещё получат
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7602
Re: Казахстанским блогерам дали месяц на выплату 53 миллиардов...
Отправлено: 18.02.25 - 12:35
#2
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Цитата:///Можете начинать злорадствовать", - отметил он.///

Как понять: "..ЗЛОРАДСТВОВАТЬ.." - уплата налогов которые пойдут на содержание школ, больниц, армии, полиции, те пенсии ИХНИМ матерям и отцам - это ОБЯЗАННОСТЬ и притом СВЯТАЯ, другое дело - в рамках закона УЙТИ от уплаты тех же налогов - это высший пилотаж тебя и твоего бухгалтера

И во ВСЁМ мире, даже в так называемом ЦИВИЛИЗОВАННОМ - это НЕ МОВЕТОН, а умело ВЕСТИ бизнес.

Если не создан: "...ЛЕТАТЬ...", то "..ПОЛЗИ..." М.Горький (Пешков) "Буревестник"


Цитата:///представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 миллиарда тенге, в результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов".///

Раз Токаев САДИТ весь МСБ на НДС и призывает правительство убрать НЕНУЖНИЕ расходы и ЭКОНМИТЬ на ВСЁМ, то нужно наряду с притеснением блогеров, ПЕРЕСАДИТЬ всех гос.чиновников с Тойот, Мерседесов, Ауди, БМВ, Нисанов, Субар, Киа, Хюндаев на КОБАЛЬТЫ- я примерно посчитал - это где то около 500 000 000 000 тенге по республике, экономии и конечно же в первую очередь убрать со статьи расхода городского бюджета 500 000 000 тенге, заложенные на ВЫВОЗ старых диванов и хламья .

Умножьте это на количесво областных городов - сумма выйдет ВНУШИТЕЛЬНАЯ.
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