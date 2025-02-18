Re: Казахстанским блогерам дали месяц на выплату 53 миллиардов...

Отправлено: - 12:35

Цитата:///Можете начинать злорадствовать", - отметил он.///



Как понять: "..ЗЛОРАДСТВОВАТЬ.." - уплата налогов которые пойдут на содержание школ, больниц, армии, полиции, те пенсии ИХНИМ матерям и отцам - это ОБЯЗАННОСТЬ и притом СВЯТАЯ, другое дело - в рамках закона УЙТИ от уплаты тех же налогов - это высший пилотаж тебя и твоего бухгалтера



И во ВСЁМ мире, даже в так называемом ЦИВИЛИЗОВАННОМ - это НЕ МОВЕТОН, а умело ВЕСТИ бизнес.



Если не создан: "...ЛЕТАТЬ...", то "..ПОЛЗИ..." М.Горький (Пешков) "Буревестник"





Цитата:///представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 миллиарда тенге, в результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов".///



Раз Токаев САДИТ весь МСБ на НДС и призывает правительство убрать НЕНУЖНИЕ расходы и ЭКОНМИТЬ на ВСЁМ, то нужно наряду с притеснением блогеров, ПЕРЕСАДИТЬ всех гос.чиновников с Тойот, Мерседесов, Ауди, БМВ, Нисанов, Субар, Киа, Хюндаев на КОБАЛЬТЫ- я примерно посчитал - это где то около 500 000 000 000 тенге по республике, экономии и конечно же в первую очередь убрать со статьи расхода городского бюджета 500 000 000 тенге, заложенные на ВЫВОЗ старых диванов и хламья .



Умножьте это на количесво областных городов - сумма выйдет ВНУШИТЕЛЬНАЯ.