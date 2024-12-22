Миллиарды тенге наука получила. А где результат? Об этом вице-министр науки скромно умолчал. Правда, выразил надежду, что когда-нибудь наш ученый получит Нобелевскую премию. Как говорят, мечтать не вредно, но не за такие же миллиарды. Читать новость
Далее идёт «колонизация Россией» (1847-1991 гг.). (Б. Кыстаубаев Просто возмутительно, почему-то многие утверждая про колонизацию всех бывших союзных республик северным захватчиком и колонизаторов,забывают отметить,что эти земли (колонизированые) свой пик расцвета получили именно в это время,трудно с этим спорить,но нельзя же писать свои трактаты однобоко
сайлау курманов: Просто возмутительно, почему-то многие утверждая про колонизацию всех бывших союзных республик северным захватчиком и колонизаторов,забывают отметить,что эти земли (колонизированые) свой пик расцвета получили именно в это время,трудно с этим спорить,но нельзя же писать свои трактаты однобоко
.....не надо забывать сегодня у нас так сказать демократия в одну сторону то что было при царе и триклятых коммуняках это всё плохо....пример тому переименование улиц населённых пунктов.......как на медне пришлось побывать во Франции район линии Мажено германо французкой границы то что раньше было под Германией населенные пункты, как были с немецкими именованиями так и остались....да и говорят они также на немецком французы.....
Не надо чужие одеяла на себя мерить! Что было, уже скоро вообще никто не будет помнить. Важно, чтобы критика в статье не вела к расколу в обществе, расхваливая совковое прошлое, которое уже не вернется при любом раскладе. Из статьи видно, что капиталисты через Ельцина, Кравчука, Шушкевича через свои технологии развалили СССР, для того, чтобы все было платным, а не качественным и пенять надо на них в первую очередь. Во-вторых, нужно понимать, что из-за низкой ответственности, плюрализма мнений, отсутствия реального наказания к преступной среде, отсутствия народного референдума при принятии важных реформ в стране, идет разброд и шатания в головах многих, в том числе и депутатов, которые мечтают видеть мир, созданный ими! Ведь не секрет, что многие берут опыт от соседей, от капиталистических стран и поэтому сравнивают СССР, который был умышленно развален! Отсюда и хаос и шатания из одной стороны в другую. Поэтому как в пословице, сколько не говори халва, во рту слаще не станет. И никто автора не слышит, разве те. кому оно надо слышать! При этом как писал баснописец Крылов: "Моська знать сильна, коль лает на Слона", а ведь собака лает, а караван идет в любом случае, опираясь на мировоззрения капиталистического строя!
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