Отправлено: - 16:17

сайлау курманов:

Просто возмутительно, почему-то многие утверждая про колонизацию всех бывших союзных республик северным захватчиком и колонизаторов,забывают отметить,что эти земли (колонизированые) свой пик расцвета получили именно в это время,трудно с этим спорить,но нельзя же писать свои трактаты однобоко

Цитата:.....не надо забывать сегодня у нас так сказать демократия в одну сторону то что было при царе и триклятых коммуняках это всё плохо....пример тому переименование улиц населённых пунктов.......как на медне пришлось побывать во Франции район линии Мажено германо французкой границы то что раньше было под Германией населенные пункты, как были с немецкими именованиями так и остались....да и говорят они также на немецком французы.....