НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50760
В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 19.12.24 - 15:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на въезде в город 23-метровую копию Эйфелевой башни. По словам акима города Абая Ибраева, этот объект станет «новой визитной карточкой» Лисаковска. Вы согласны с акимом?
Результаты опроса

A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7028
В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 19.12.24 - 15:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, НЕ ПРИЖИВЁТСЯ: - визитная карточка Лисаковки- это ЧИСТОТА и УХОЖЕННОСТЬ города, и большое количество бедных ПЕНСИОНЕРОВ с окрестных ауылов и сёл.

Впрочем если только это на деньги предпринимателей, то ради Бога - пусть строят что хотят, только и содержание этой башни пусть на себя возьмут- а, то кукарекнут, блики фотоогней, в газете напишут, банкет, фуршет,бросание чепчиков воздух и потом как обычно: - бюджет пыхтит и содержит понты эти- казакпайские.


Богатые пенсионеры, кстати, живут в или в Астане, Алма Ате, или на худой конец в Костанае.

[Исправлено: ACROS, 19.12.2024 - 16:16]
Профайл
Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
58
Re: В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 19.12.24 - 15:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему не копию пирамиды Хеопса? Странно, или это как то связанно с тем, что Франция последнее время какой то не здоровый интерес к Казахстану проявляет?
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1323
Re: В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 19.12.24 - 15:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажу просто на ситуацию. Казахстан свободная страна. И не надо считать чужих денег. Захотел предприниматель - согласовал и построил!
"Эйфелева башня никак с нашей историей не связана, это дешевые понты". Понты - это ономастическое соловоблудие, которое также не связано с историей.
Комсомолец все помнят? Он никогда не был тем, чем назван сейчас. Был район, с райцентром в Бурли. И некто Умурзаков чуть ли ни мамой клялся, что будет изменено название только района.
Такие же понты с Семиозерным. Что там исторического с Аулиеколем?
Или это другое? Но тут потрачены государственные деньги! Что ж за частные вцепились? Пусть строят!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 93, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 92
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS