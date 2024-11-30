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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 05:24
#15046
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Цитата:
111:
ждали пока баня растопится

Какого числа это было?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 05:25
#15047
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Цитата:
111:
У спящей Наташки пришлось сотку вытащить из под подушки, там все фото

Ты свою сотку дома оставил? Боялся что отследят и набутылят? :lol:
Голосовал тоже анонимно, с ее сотки?))

[Исправлено: maxsaf, 30.11.2024 - 06:26]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6081
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 09:51
#15048
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Всем доброго утра, желаю мира, радости, хорошего дня и прекрасного настроения!

Ну шо друзья, союзники рубль и тенге падают, а доллар укрепляется :lol: :lol: :lol: .

Так, Абайке, Виталику, другим заинтересованным лицам и сказочникам на заметку, ниже по ссылке в видео со слов ура-патриота России Максима Калашникова: тупые строительные магнаты РФ, ранее взяв кредитов на восемь триллионов рублей построили много квартир под жильё и сейчас не могут сбыть 60% построенных квартир. Как вам такое?

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6081
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 10:09
#15049
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Цитата:
simkst:
Когда было 50 - ежедневно 5 км
МАХ -10 км

Сейчас 65 + - Скандинавская ходьба 6-7 км ( стараюсь регулярно)



Цитата:
Kairat stayer:
Отлично, самое главное регулярность, мне сейчас 58 лет, было бы неплохо, побегать всю зиму - базовый период.


Дружище, узнал меня, мы же более 40 лет лично знакомы :lol: :lol: :lol: .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 10:18
#15050
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Уже через месяц!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 12:10
#15051
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Цитата:
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мударов призвал внести в ООН резолюцию о защите прав русскоязычного населения. Его слова приводит ТАСС.

Он считает, что необходимо совместно с МИД РФ разработать документ «О недопущении ущемления базовых прав русского и русскоязычного населения в исторических местах его проживания» и поднять вопрос на Генеральной ассамблее ООН, чтобы защитить соотечественников на Западе.


Все, Марик, теперь тебя никто ущемлять не будет. Можешь дальше свои бумажки ипэшные на русском заполнять, назло своему напарнику Абайке
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42483
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 12:20
#15052
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 21:00
#15053
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Цитата:
111:
А я что говорил тебе вот уже лет десять?

Брехал в режиме нон-стоп. Сколько дней ты мылся в бане. Какого числа начал мытьё? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 21:38
#15054
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Цитата:
Эл-починно: так а как иначе? том только отстрел или сжение.

Это как то связано с исчезновением из информационного пространства нашего недоблогера на двое полных суток и ещё два неполных дня? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 21:43
#15055
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 22:10
#15056
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Так, с этим разобрались. Идём дальше))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 22:11
#15057
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Любопытно 8-)

Цитата:
Ирландский журналист Чей Боуз обвинил европейские и американские СМИ в распространении лжи о России на фоне провала Запада на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, Российская армия наступает и побеждает, а экономика страны превосходит все другие развитые экономики, несмотря на санкции. Он также отметил, что Запад потратил миллиард долларов на дезинформационную машину, которая распространяет разного рода клевету о России.

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 22:15
#15058
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Цитата:
maxsaf:
По его словам, Российская армия наступает и побеждает,

Ну тут ничего нового, кто владеет актуальной информацией, то в курсе всех событий. С пропагондонами спорить безполезно, они, всегда, всё лучше знают. 8-)
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