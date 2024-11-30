Всем доброго утра, желаю мира, радости, хорошего дня и прекрасного настроения!
Ну шо друзья, союзники рубль и тенге падают, а доллар укрепляется .
Так, Абайке, Виталику, другим заинтересованным лицам и сказочникам на заметку, ниже по ссылке в видео со слов ура-патриота России Максима Калашникова: тупые строительные магнаты РФ, ранее взяв кредитов на восемь триллионов рублей построили много квартир под жильё и сейчас не могут сбыть 60% построенных квартир. Как вам такое?
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мударов призвал внести в ООН резолюцию о защите прав русскоязычного населения. Его слова приводит ТАСС.
Он считает, что необходимо совместно с МИД РФ разработать документ «О недопущении ущемления базовых прав русского и русскоязычного населения в исторических местах его проживания» и поднять вопрос на Генеральной ассамблее ООН, чтобы защитить соотечественников на Западе.
Все, Марик, теперь тебя никто ущемлять не будет. Можешь дальше свои бумажки ипэшные на русском заполнять, назло своему напарнику Абайке
Ирландский журналист Чей Боуз обвинил европейские и американские СМИ в распространении лжи о России на фоне провала Запада на Украине. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, Российская армия наступает и побеждает, а экономика страны превосходит все другие развитые экономики, несмотря на санкции. Он также отметил, что Запад потратил миллиард долларов на дезинформационную машину, которая распространяет разного рода клевету о России.
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