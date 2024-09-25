Отправлено: - 14:35

saba:

Просто внести это в правила и пусть это будет не ходатайство, от которого попахивает демократией, а поручительство.

Цитата:Чем за свое поручительство отвечать будете? Если, не дай бог, ваш оппонент нарушит правила уже злостно, то в режим чтения отправлять всех четверых?