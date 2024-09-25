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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42149
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.09.24 - 12:05
#6851
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Цитата:
Rexyn:
Пользователю вчера вечером

Здравствуйте.
Спасибо.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2384
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.09.24 - 14:02
#6852
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Цитата:
111:
Или тут надо ссылки тоже вставлять?

Дополню - если на картинке сообщается о событиях или фактах, ссылка тоже необходима.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42149
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.09.24 - 14:06
#6853
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Дополню - если на картинке сообщается о событиях или фактах, ссылка тоже необходима.

Вот на этой казалось бы сатирической картинке что привел, что бы вы сделали, если я там спросил, прикол это или правда?
А, вы ее стерли, понял теперь намек

Вставил туда ссылку..

[Исправлено: 111, 25.09.2024 - 15:09]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6112
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 10:49
#6854
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Здравствуйте уважаемая редакция! У меня предложение, а нельзя ли установить новое правило? Если человека переведут в пользователи, но допустим 3 полноправных пользователя сделают ходатайство за него, то досрочно вернуть звание полноправного пользователя? Я вот например практически ни в чём не согласен с Скептиком, но прямо сейчас готов ходатайствовать за него! Сложно жить без оппонента!
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2384
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 11:39
#6855
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Цитата:
saba:
Здравствуйте уважаемая редакция! У меня предложение, а нельзя ли установить новое правило?

Здравствуйте. Я считаю, что такое правило принесет больше вреда, чем пользы.
Я лично тоже уважаю Скептика. Как и многих других пользователей.
Если пользователь не согласен с удалением комментария, он всегда может мне об этом сообщить. Других вариантов нет. На сайте нет демократии, на сайте есть только правила.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2384
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 12:16
#6856
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Вернул статусы двум пользователям, в том числе Скептику. Нарушений у них нет.
Приношу извинения - в понедельник не посмотрел статусы пользователей.
Сейчас восстановил справедливость.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16910
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 12:26
#6857
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Цитата:
Тимур Гафуров:
На сайте нет демократии

Цитата:
Тимур Гафуров:
Приношу извинения

Цитата:
Тимур Гафуров:
Сейчас восстановил справедливость.


Вот для этого и нужна демократия тоесть общественный контроль над теми кто установил правила и тех кто администрирует
Начиная с форумов кончая государством))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6112
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 12:38
#6858
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Цитата:
Тимур Гафуров:
на сайте есть только правила.

На всё же можно посмотреть под другим углом. Просто внести это в правила и пусть это будет не ходатайство, от которого попахивает демократией, а поручительство. Что то вроде рекомендации от проверенных большевиков кандидату в члены КПСС, там же тоже демократии не было, если я правильно помню, только демократический централизм.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2384
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 14:35
#6859
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Цитата:
saba:
Просто внести это в правила и пусть это будет не ходатайство, от которого попахивает демократией, а поручительство.

Чем за свое поручительство отвечать будете? Если, не дай бог, ваш оппонент нарушит правила уже злостно, то в режим чтения отправлять всех четверых?
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2384
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 14:37
#6860
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Цитата:
abaika95:
Вот для этого и нужна демократия тоесть общественный контроль над теми кто установил правила и тех кто администрирует

Не путайте общественный контроль с волеизъявлением народа. Все-таки это разные вещи.
А контроль нужен, согласен. Критику выслушаем, ошибки (если они есть) признаем и исправим.
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