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Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался быть честным налогоплательщиком
Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался быть честным налогоплательщиком
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50358
Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался быть честным налогоплательщиком
Отправлено: 26.10.24 - 09:58
Хорошо, что есть под рукой городской стационарный телефон. Еще в бытность мою индивидуальным предпринимателем выписал себе на рабочий стол необходимые номера в налоговой, куда нужно звонить для решения или во избежание проблем. Итак, я беру телефон, открываю свой блокнот и начинаю набирать заветные цифры…
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6640
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался...
Отправлено: 26.10.24 - 09:58
Цитата//Но ничего из этого не работает. Ничего.//
Зато скорость Интернета ВЫШЕ чем в Токио.
Зато скорость Интернета ВЫШЕ чем в Токио.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 918
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался...
Отправлено: 26.10.24 - 11:58
Цитата:
Есть отличный способ - перестать надеяться. Не изменится она к лучшему, никогда. Базы нет, установок морально-этичиских нет, желания нет, с чего вдруг она должна измениться к лучшему? Разве что только по божьему веленью, так и этого тоже нет.
Каждый год одна надежда: когда-нибудь жизнь наша изменится к лучшему?
Есть отличный способ - перестать надеяться. Не изменится она к лучшему, никогда. Базы нет, установок морально-этичиских нет, желания нет, с чего вдруг она должна измениться к лучшему? Разве что только по божьему веленью, так и этого тоже нет.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался...
Отправлено: 26.10.24 - 12:30
когда-нибудь жизнь наша изменится к лучшему? Она то изменится, если Вы будете жить в ногу со временем а не дружить с городским телефоном. достаточно получить ключ на е-gov и установить приложение и там контролировать лицевой счёт в личном кабинете. И звонить ни куда не надо,время тратить ,всё таки на дворе 21 век.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался...
Отправлено: 26.10.24 - 13:18
Был у меня опыт оплаты социального налога каждые 25 числа месяца,надеясь что деньги упадут в тот же день, однако они проклятые падали с задержкой в несколько дней что послужило причиной возбуждения АДМ.нарушения в 10 мрп на каждый случай, и таких у меня накопилось аж 21. Мне надо было срочно получить справку для банка и торговаться некогда,пришлось оплатить. А вот не так давно решил я приостановиться, подал заявление,пришел отказ. Обнаружили уведомление за 2011 год. Ходил выяснять, мотали по телефону абинетам так и не удалось получить внятного ответа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 415
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался...
Отправлено: 26.10.24 - 13:19
Цитата:
В том и дело что этого не достаточно. Именно от налоговой должен быть выставлен расчёт налогов, который нужно оплатить. Нельзя просто так взять и оплатить сумму от фонаря. Сначала они выставляют, потом происходит оплата. Я уже делал так как Вы предлагаете. В итоге у меня на ЛС висит переплата на 5000 тенге. Которые ни налоговая не может никуда приписать, ни я не могу себе вернуть. Во первых они взяли на себя обязательства уведомлять через каспи заблаговременно. Этого нет. Во вторых они создали чат в ватсапп, Он не работает. В третьих пишут что узнать можно позвонив по телефону. - не дозвонишься. В четвертых когда дозвонился сказали задолженности не. (А до этого смотрим ЛС, смотрим каспи, пишем в чат) а потом, она при личном посещении говорит непонятную фразу: бюджет не осел. Что это для меня должно значить?
Многим разносят счета через пкск.
Но статья о том, что в моем случае система не работает, много лет, одно и тоже. Может ещё у кого-то так же. При этом со своей стороны я сделал всё что смог.
Или вы думаете что бывший ипэшник не знает что такое ЭЦП? Да ипэшники весь налоговый кодекс наизусть знают
Анатолий:
достаточно получить ключ на е-gov и установить приложение и там контролировать лицевой счёт
достаточно получить ключ на е-gov и установить приложение и там контролировать лицевой счёт
В том и дело что этого не достаточно. Именно от налоговой должен быть выставлен расчёт налогов, который нужно оплатить. Нельзя просто так взять и оплатить сумму от фонаря. Сначала они выставляют, потом происходит оплата. Я уже делал так как Вы предлагаете. В итоге у меня на ЛС висит переплата на 5000 тенге. Которые ни налоговая не может никуда приписать, ни я не могу себе вернуть. Во первых они взяли на себя обязательства уведомлять через каспи заблаговременно. Этого нет. Во вторых они создали чат в ватсапп, Он не работает. В третьих пишут что узнать можно позвонив по телефону. - не дозвонишься. В четвертых когда дозвонился сказали задолженности не. (А до этого смотрим ЛС, смотрим каспи, пишем в чат) а потом, она при личном посещении говорит непонятную фразу: бюджет не осел. Что это для меня должно значить?
Многим разносят счета через пкск.
Но статья о том, что в моем случае система не работает, много лет, одно и тоже. Может ещё у кого-то так же. При этом со своей стороны я сделал всё что смог.
Или вы думаете что бывший ипэшник не знает что такое ЭЦП? Да ипэшники весь налоговый кодекс наизусть знают
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 111
Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался быть честным налогоплательщиком
Отправлено: 26.10.24 - 13:21
Цитата:
А срок исковой давности по налогам какой ?
сайлау курманов:
Обнаружили уведомление за 2011
Обнаружили уведомление за 2011
А срок исковой давности по налогам какой ?
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался...
Отправлено: 26.10.24 - 13:27
В том то и дело, не говорят внятно: вот ваше нарушение - исправляйте, и не дают добро на приостановку, даже не знаю что думать. Два раза подавал и больше не буду, нервы не железные
Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался быть честным налогоплательщиком
Отправлено: 26.10.24 - 14:19
20 лет платил налоги по ип с 20 числа и всегда приходили вовремя, а налоги на физ лиц оплачиваете при начислении в личном кабинете. и переплаты не будут а даже если есть переплата можно по заявлению в личном кабинете перевести на другой вид налога,тоже не раз делал. Цифровизация в Казахстане на уровне первых.
Александр ОЛЕЙНИК: Мытарства оброчного, или Как я пытался быть честным налогоплательщиком
Отправлено: 26.10.24 - 14:22
Надо всё погасить и закрыть, если не не устранить будет дороже ,государство своё возьмёт.
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