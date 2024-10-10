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"Бойца надо кормить хуже, чем игрока в шашки?" Депутат мажилиса возмутился стоимостью пайков в армии
"Бойца надо кормить хуже, чем игрока в шашки?" Депутат мажилиса возмутился стоимостью пайков в армии
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