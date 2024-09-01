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≡ Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49986
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 07:08
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Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по строительству АЭС. Если голосование пройдет в ближайшие выходные дни, какое решение примете вы?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6433
Re: Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 07:08
#1
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Коррупция и при том БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ как в нашем ГОСУДАРСТВЕ, погубило и губит многие проекты, такие как ЭКСПО, ЛРТ и многие другие и это только навскидку - так что судьба будущего АЭС ждёт судьбу этих проектов: - 1) ДОЛГОСТРОЙ лет на 25-30 как минимум: 2) РАЗБАЗАРИВАНИЕ , да и элементарное РАЗВОРОВЫВАНИЕ денег отпущенных на стройку; 3) занятие денег у соседей под грабительские проценты( в первую очередь у дракона) на продолжение этой стройки 4) бесконечные коррупционные скандалы и "посадки" должностных лиц связанных с этой стройкой 5) и в конечном случае в случае завершении этой стройки КОНСКИЕ тарифы на единицу электрознергии.

Так что как этот Саткалиев ( очевидно ангажированной этой АЭС) говорит мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин.
Я не специалист в области электроэнергии и могу ошибаться по части киловатов и опор, но большой знаток внутричиновничьих движении в нашей стране, особенно касающих казахских человеческо-чиновничьих--денежных отношении.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1315
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 08:33
#2
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Цитата:
ACROS:
мол к 30 - году покроем дефицит электроэнергии за счёт этой АЭС- это МИФ и СКАЗКИ для лохов - никак они не успевают к этому году в силу вышесказанных мною причин

АЭС будет строиться, с учетом проектирования (внестадийная работа по схеме выдачи мощности только займет не менее года!), не менее 8-10 лет. Это основная причина, что к 30 году выдачи мощности в сеть от АЭС не будет.
Если модульную французскую построить, то да, успеют, но тут появляется озвученные причины )))
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1572
Правительство РК утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 01.09.24 - 09:38
#3
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Цитата:
ACROS:

Не надо так пессимистично. Всё правильно, если БЫ строили своими силами.
Но АЭС будет строить Россия за свои деньги.
Потому местные чиновники только ходить вокруг будут и облизываться.
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