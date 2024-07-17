Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 10:37
Как "работают" часовые пояса, почему их установили, а также насколько сильно может отличаться продолжительность дня и ночи в разных регионах Казахстана - на эти и другие вопросы ответили казахстанские ученые. Читать новость
Болат Нурхожаев продвинул в государстве антинаучный перевод страны на один часовой пояс Его поддержали наши активисты Азамат Каримов и Ольга Ведлер Во всяком случае никаких поползновений отречься от своего гуру они не предприняли и поймали молчанку,тоесть мавр сделал свое дело мавр сидит молча
А раз так то надо помнить что именно вышеназванные люди орали тут несколько лет потрясая учебниками за 6 класс, всех оппонентов называли глупцами и невеждами, истерили и возмущались если им приводили доводы о том что перевод не нужен. Где они? Где их сторонники с форума? Чеж молчите то в тряпочку?
Ааааа поняли что шли за сектантами и фанатиками и попали на их уловки)) А те дело сделали и в кусты как те беглые пасторы которые бабки на пастве делали и уезжали.
Шёл 2054 год. Виталя уже на пенсии, сидит на лавочке с бабушками и читает новости Казахстана : Власти собераются провести очередной референдум по АЭС. Учёные в очередной раз собрали симпозиум по часовому прясу. В костанае наконец построили хлебный хаб)
Vit: Шёл 2054 год. Виталя уже на пенсии, сидит на лавочке с бабушками и читает новости Казахстана : Власти собераются провести очередной референдум по АЭС. Учёные в очередной раз собрали симпозиум по часовому прясу. В костанае наконец построили хлебный хаб)
Да лучше такие новости читать Мирные и добрые Чем в 2054 году Виталя будет читать новости о том как очередные дроны бомбят Москву В Рязани теракты А в Питере мигранты изнасиловали всех местных
Не знаю за других, а Ольга Ведлер добивалась возврата природного времени только в Костанайской области. И большое ей СПАСИБО за это. Зимой это должны ощутить и те, кто был против возврата . Кто рано встает,как говорится в поговорке, тому бог дает. А при прежнем времени рано то не встанешь особенно зимой, темнота вокру. Не то что неохота что то делать, просто не можешь
Выключи российские новости По ним если судить Россия и не воюет нигде Просто люди мрут фиг пойми от чего) Цитата:
71422: Не знаю за других, а Ольга Ведлер добивалась возврата природного времени только в Костанайской области. И большое ей СПАСИБО за это.
И добилась перевода времени по всей стране Она же тут за Нурхожаева топила? Значит она виновник такой же перевода на один часовой пояс Никаких мнений вопреки мнению Нурхожаева мы от нее не читали Цитата:
71422: Кто рано встает,как говорится в поговорке, тому бог дает
Что мешало вам Летом в 5 утра вставать с солнцем? Нахрена нам солнце в 4 утра теперь? Мы чё немцы все или рыбаки? Цитата:
71422: А при прежнем времени рано то не встанешь особенно зимой, темнота вокру
Мне детей в 7 будить Как была темень так и останется Зато вечером забирать их уже ночью Спасеба б**ь
А ведь, если немного подумать, то всё просто... Есть такие всем известные понятия, как "полдень" и "полночь". То бишь - середина дня и середина ночи. Это значит, что если ночь у нас в июне длится 7 часов, как говорит упомянутый в тексте Солодовник Андрей, то рассвет должен наступать в (7 делим пополам) 3 часа 30 минут. А закат - в 20 часов 30 минут, когда до полуночи остаётся те же 3 часа 30 минут. Зимой, при долготе дня 17 часов, соответственно, (17 часов делим пополам) рассвет - в 8 часов 30 минут, закат - в 15 часов 30 минут, когда до полуночи остаются те же 8 часов 30 минут. А уж использование светового дня с пользой - дело организации трудового/учебного дня. Теми, кто его организовывает. Сложно?
В августе в 21ч люди дома будут находиться. В Европе люди в это время готовятся ко сну , Если бы ещё перешли летом на рабочий день с 8 часов вообще замечательно было. Но надо хотя бы в пределах города. А Ольге Ведлер поклон до земли
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