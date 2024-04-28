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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 587 из 587«1...585586587
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Куратор темы: drakon
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23204
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:06
#8791
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Цитата:
Vit:
Ну у юджина нету же забора. Все открыто. Я так понял не кто не ломает.

Юджин постоянно там места какие-то выигрывал за благоустройство двора, если бы ему там разломали - кипиш был бы областного уровня. Там наверное ППС-ников выделили для охраны, на всякий случай :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:09
#8792
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Цитата:
maxsaf:

Ну да. Я так понял цветы под окном у юджина он парень не промах, выйдет и на костыляет. А про рудный я ваще про забор незнал. Вроде тогда была статья мол бабушку обидели и тд. Ну и ладно. Пусть будет у неё на совести и у всех кто был с этой историей связан. Не мне их судить) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23204
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:11
#8793
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Цитата:
Vit:
Не мне их судить)

Надо сажать цветники, не бояться, без заборов, но бдительность не терять и следить, может и камеры ставить, ловить тех, кто портит и судить и сажать. Или хотя бы штрафовать, и заставлять каждого по 10 цветников сделать. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:17
#8794
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Цитата:
maxsaf:
Ваще да. Нужно много че делать. Запретить профлист трех метровый вокруг дома. Штрафы за порчу цветов и ваще любой красоты. И ваще запретить заборы. Пора наводить красоту
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:19
#8795
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Цитата:
maxsaf:

Вот кто приезжает в Европу и удивляется красоте. А ведь там все просто. Нету дурацких заборов. Кустики, мини заборчик. Каждый человек старается наводить красоту у своего дома. И вокруг.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:20
#8796
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Цитата:
maxsaf:

По сути не че сложного.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3943
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 10:21
#8797
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Цитата:
Vit:
И сново и сново депресняк)) представляю кавер версию от легендарной группы


Нет, к депрессии не имеет отношения!
А то, что ты предлагаешь, в народе называется "шир-пыр" -ширпотреб! :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3943
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 10:43
#8798
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Цитата:
Vit:
Вот кто приезжает в Европу и удивляется красоте


Да, в Европе красиво.
Было бы странно, если бы в маленьких очень густо заселённых странах, царили неблагоустроенность, замусоренность, бардак.
Все под колпаком, легче контролировать, принуждать,воспитывать - и так веками
Ты же не думаешь, что они по генам такие?
А мы ущербные?
Со временем и мы к такому придём.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 11:38
#8799
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Цитата:
таноми52:
Да врятли гены. Конечно это штрафы. Я где то читал или передачу смотрел, почему в Германии нельзя окна открывать? Закоптится над окнами фасад. Потом придётся красить. Красоту испортишь. Штраф короче)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26221
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 11:43
#8800
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Цитата:
Vit:
Закоптится над окнами фасад

Отчего - закоптится?... :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 11:45
#8801
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Цитата:
drakon: Отчего - закоптится?...
Ну Незнаю. Чем вы там топите дом. Уголь, дрова, мазут) наверно это относится к домам что в центре. ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26221
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 11:48
#8802
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Цитата:
Vit:
Чем вы там топите дом.

Наш дом, отапливается, газом... :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 11:56
#8803
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Цитата:
drakon: Наш дом, отапливается, газом..
Американским? Или грязный газ из России который?)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26221
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 12:03
#8804
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Цитата:
Vit:
Или грязный газ из России который?)

Казахстанским... :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26221
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.05.24 - 15:14
#8805
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Интересно, куда Доктор СИЗО - пропал?...
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