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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:06
Цитата:
Юджин постоянно там места какие-то выигрывал за благоустройство двора, если бы ему там разломали - кипиш был бы областного уровня. Там наверное ППС-ников выделили для охраны, на всякий случай
Vit:
Ну у юджина нету же забора. Все открыто. Я так понял не кто не ломает.
Ну у юджина нету же забора. Все открыто. Я так понял не кто не ломает.
Юджин постоянно там места какие-то выигрывал за благоустройство двора, если бы ему там разломали - кипиш был бы областного уровня. Там наверное ППС-ников выделили для охраны, на всякий случай
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:09
Цитата:
Ну да. Я так понял цветы под окном у юджина он парень не промах, выйдет и на костыляет. А про рудный я ваще про забор незнал. Вроде тогда была статья мол бабушку обидели и тд. Ну и ладно. Пусть будет у неё на совести и у всех кто был с этой историей связан. Не мне их судить)
maxsaf:
Ну да. Я так понял цветы под окном у юджина он парень не промах, выйдет и на костыляет. А про рудный я ваще про забор незнал. Вроде тогда была статья мол бабушку обидели и тд. Ну и ладно. Пусть будет у неё на совести и у всех кто был с этой историей связан. Не мне их судить)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:11
Цитата:
Надо сажать цветники, не бояться, без заборов, но бдительность не терять и следить, может и камеры ставить, ловить тех, кто портит и судить и сажать. Или хотя бы штрафовать, и заставлять каждого по 10 цветников сделать.
Vit:
Не мне их судить)
Не мне их судить)
Надо сажать цветники, не бояться, без заборов, но бдительность не терять и следить, может и камеры ставить, ловить тех, кто портит и судить и сажать. Или хотя бы штрафовать, и заставлять каждого по 10 цветников сделать.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:17
Цитата:
maxsaf:Ваще да. Нужно много че делать. Запретить профлист трех метровый вокруг дома. Штрафы за порчу цветов и ваще любой красоты. И ваще запретить заборы. Пора наводить красоту
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:19
Цитата:
Вот кто приезжает в Европу и удивляется красоте. А ведь там все просто. Нету дурацких заборов. Кустики, мини заборчик. Каждый человек старается наводить красоту у своего дома. И вокруг.
maxsaf:
Вот кто приезжает в Европу и удивляется красоте. А ведь там все просто. Нету дурацких заборов. Кустики, мини заборчик. Каждый человек старается наводить красоту у своего дома. И вокруг.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:20
Цитата:
По сути не че сложного.
maxsaf:
По сути не че сложного.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 10:21
Цитата:
Нет, к депрессии не имеет отношения!
А то, что ты предлагаешь, в народе называется "шир-пыр" -ширпотреб!
Vit:
И сново и сново депресняк)) представляю кавер версию от легендарной группы
И сново и сново депресняк)) представляю кавер версию от легендарной группы
Нет, к депрессии не имеет отношения!
А то, что ты предлагаешь, в народе называется "шир-пыр" -ширпотреб!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 10:43
Цитата:
Да, в Европе красиво.
Было бы странно, если бы в маленьких очень густо заселённых странах, царили неблагоустроенность, замусоренность, бардак.
Все под колпаком, легче контролировать, принуждать,воспитывать - и так веками
Ты же не думаешь, что они по генам такие?
А мы ущербные?
Со временем и мы к такому придём.
Vit:
Вот кто приезжает в Европу и удивляется красоте
Вот кто приезжает в Европу и удивляется красоте
Да, в Европе красиво.
Было бы странно, если бы в маленьких очень густо заселённых странах, царили неблагоустроенность, замусоренность, бардак.
Все под колпаком, легче контролировать, принуждать,воспитывать - и так веками
Ты же не думаешь, что они по генам такие?
А мы ущербные?
Со временем и мы к такому придём.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 11:38
Цитата:
таноми52:Да врятли гены. Конечно это штрафы. Я где то читал или передачу смотрел, почему в Германии нельзя окна открывать? Закоптится над окнами фасад. Потом придётся красить. Красоту испортишь. Штраф короче)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 11:43
Цитата:
Отчего - закоптится?...
Vit:
Закоптится над окнами фасад
Закоптится над окнами фасад
Отчего - закоптится?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 11:45
Цитата:
drakon: Отчего - закоптится?...Ну Незнаю. Чем вы там топите дом. Уголь, дрова, мазут) наверно это относится к домам что в центре.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 11:48
Цитата:
Наш дом, отапливается, газом...
Vit:
Чем вы там топите дом.
Чем вы там топите дом.
Наш дом, отапливается, газом...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 11:56
Цитата:
drakon: Наш дом, отапливается, газом..Американским? Или грязный газ из России который?)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 12:03
Цитата:
Казахстанским...
Vit:
Или грязный газ из России который?)
Или грязный газ из России который?)
Казахстанским...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.05.24 - 15:14
Интересно, куда Доктор СИЗО - пропал?...
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