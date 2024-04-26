Kairat stayer: Будем наблюдать, как говорится хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
Мои сестры по отцу, что там живут, Богдановичи это наши казахские же земли, а это у казахов родная кровь, если по отцу, в однокашниках тоже крышу у них сносит, вот точно так же. Емаё, что же там с ними на крен сделалось.. Мне порой и хочется возразить, хотя бы мягко, ради чего мол, но сестры же, уж молчу.
Карачун: мы красные кавалеристы и про нас былинники речистые ведут рассказ..." скрэпы же. история. "деды воевали" и
Мне кажется, и я еще слышал, что это как временное явление, пока нет доставки бронемашин, и то, что на одном подбитом танке, который подорвался, насчитали ровно 24 живых разбегающихся солдат, помимо мертвых, сам видео смотрел, это вообще жуть. На танке получается человек по 35 перевозят, из за недостатка бронемашин. У хохлов да, не легче, но там пока видео нет таких.
111: насчитали ровно 24 живых разбегающихся солдат
вообще ни разу не специалист по бронетехнике, танк только на картинках видел. но мне сильно кажется что 24 человека на нем верхом могут разве что только стоя поместится. а стоя ехать на танке...там и без мин можно две трети пассажиров-безбилетников растерять. поручней-то нет.
Vit: не наши земли это китайские земли. Там завод на заводе под китайцами)
Казахские исторические, там все мои деды по отцу жили, и теперь живут остальные, все мои семь колен. В Казахстане в его сегодняшних границах, отцовы деды не жили. Тут только я, да еще парочка тройка приехали от туда
111: У хохлов да, не легче, но там пока видео нет таких.
меня вообще удивляет с начала войны количество роликов со смертями российских бойцов и минимум роликов с гибелью украинцев
в телеграме сотни видео (даже в российских каналах) как с дрона кидают гранаты в российские окопы и оттуда только руки ноги разлетаются как дроны залетают в грузовики с бойцами как танки и бмп подрываются на минах оттуда вылетают горящие танкисты и их добивают теми же дронами сьемки от первого лица как выкашивают российскую пехоту это ужас смотреть такое не приятно
но в то же время а где ролики со стороны россии? 1-2 видел и то с расстрелами пленных украинцев и всё я глядя на такую информационную диспропорцию ооооочень бы подумал прежде чем в российскую армию идти контракт подписывать ведь полностью же создается впечтеление что россия не желеет своих солдат те гибнут как мухи просто
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