Отправлено: - 11:38

Vit:

Да не хрена. Скеп вы на таможни бываите?. 20 ЧЕРНЫХ ТУДА, 2 НАЗАД. Мы стоим молчим. 3 извеняюсь чёрных. Причём конкретно чёрные на рус языке только кино видели...

[Исправлено: Kairat stayer, 26.04.2024 - 12:41]

Цитата:Может какие-то, свои чёрнорусы, всякие же русы бывают, что языка не знают, печально конечно