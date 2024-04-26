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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 11:33
Цитата:
Будем наблюдать, как говорится хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
Skeptic:
Смешно читать комментарии...
Смешно читать комментарии...
Будем наблюдать, как говорится хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 11:38
Цитата:
Может какие-то, свои чёрнорусы, всякие же русы бывают, что языка не знают, печально конечно .
[Исправлено: Kairat stayer, 26.04.2024 - 12:41]
Vit:
Да не хрена. Скеп вы на таможни бываите?. 20 ЧЕРНЫХ ТУДА, 2 НАЗАД. Мы стоим молчим. 3 извеняюсь чёрных. Причём конкретно чёрные на рус языке только кино видели...
Да не хрена. Скеп вы на таможни бываите?. 20 ЧЕРНЫХ ТУДА, 2 НАЗАД. Мы стоим молчим. 3 извеняюсь чёрных. Причём конкретно чёрные на рус языке только кино видели...
Может какие-то, свои чёрнорусы, всякие же русы бывают, что языка не знают, печально конечно .
[Исправлено: Kairat stayer, 26.04.2024 - 12:41]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 13:23
Цитата:
Да уж, быстро их побрили и двоих уже отправляют родину защищать, конечно печально, без насмешки и иронии. (на 9 минуте в видео).
Подробнее здесь:
Vit:
Да не хрена. Скеп вы на таможни бываите?. 20 ЧЕРНЫХ ТУДА, 2 НАЗАД. Мы стоим молчим. 3 извеняюсь чёрных. Причём конкретно чёрные на рус языке только кино видели...
Да не хрена. Скеп вы на таможни бываите?. 20 ЧЕРНЫХ ТУДА, 2 НАЗАД. Мы стоим молчим. 3 извеняюсь чёрных. Причём конкретно чёрные на рус языке только кино видели...
Да уж, быстро их побрили и двоих уже отправляют родину защищать, конечно печально, без насмешки и иронии. (на 9 минуте в видео).
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 13:35
Они в серьезном угаре, радуются на федеральных каналах, что незащищенных пацанов отправляют на незащищённых моцыках просто так погибать?
Прям Безумные Максы какие то, но у тех хоть защита была..
Прям Безумные Максы какие то, но у тех хоть защита была..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 13:38
Проезд в один конец..
Интересно, БТР уже не в моде, или те же БМП?
[Исправлено: 111, 26.04.2024 - 14:51]
Интересно, БТР уже не в моде, или те же БМП?
[Исправлено: 111, 26.04.2024 - 14:51]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 22:37
Цитата:
это у них такая народная забава - "превозмогать". превозмогать и обижаться "...чой-то никто не оценил нашенских усилий и стараний?!"
Kairat stayer:
быть в изоляции, без развития и технологий, как в осаждённой крепости, говорить, что кругом враги.
быть в изоляции, без развития и технологий, как в осаждённой крепости, говорить, что кругом враги.
это у них такая народная забава - "превозмогать". превозмогать и обижаться "...чой-то никто не оценил нашенских усилий и стараний?!"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 22:43
Цитата:
"мы красные кавалеристы и про нас
былинники речистые ведут рассказ..."
скрэпы же. история. "деды воевали" и всё такое.
этакое приближенное к максимальному погружение в "историческую" реконструкцию.
111:
Интересно, БТР уже не в моде, или те же БМП?
Интересно, БТР уже не в моде, или те же БМП?
"мы красные кавалеристы и про нас
былинники речистые ведут рассказ..."
скрэпы же. история. "деды воевали" и всё такое.
этакое приближенное к максимальному погружение в "историческую" реконструкцию.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 22:50
Цитата:
Мои сестры по отцу, что там живут, Богдановичи это наши казахские же земли, а это у казахов родная кровь, если по отцу, в однокашниках тоже крышу у них сносит, вот точно так же.
Емаё, что же там с ними на крен сделалось..
Мне порой и хочется возразить, хотя бы мягко, ради чего мол, но сестры же, уж молчу.
Kairat stayer:
Будем наблюдать, как говорится хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
Будем наблюдать, как говорится хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
Мои сестры по отцу, что там живут, Богдановичи это наши казахские же земли, а это у казахов родная кровь, если по отцу, в однокашниках тоже крышу у них сносит, вот точно так же.
Емаё, что же там с ними на крен сделалось..
Мне порой и хочется возразить, хотя бы мягко, ради чего мол, но сестры же, уж молчу.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 22:53
Цитата:
Мне кажется, и я еще слышал, что это как временное явление, пока нет доставки бронемашин, и то, что на одном подбитом танке, который подорвался, насчитали ровно 24 живых разбегающихся солдат, помимо мертвых, сам видео смотрел, это вообще жуть.
На танке получается человек по 35 перевозят, из за недостатка бронемашин.
У хохлов да, не легче, но там пока видео нет таких.
Карачун:
мы красные кавалеристы и про нас былинники речистые ведут рассказ..." скрэпы же. история. "деды воевали" и
мы красные кавалеристы и про нас былинники речистые ведут рассказ..." скрэпы же. история. "деды воевали" и
Мне кажется, и я еще слышал, что это как временное явление, пока нет доставки бронемашин, и то, что на одном подбитом танке, который подорвался, насчитали ровно 24 живых разбегающихся солдат, помимо мертвых, сам видео смотрел, это вообще жуть.
На танке получается человек по 35 перевозят, из за недостатка бронемашин.
У хохлов да, не легче, но там пока видео нет таких.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
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- 14533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 23:00
Цитата:
111:Если ты имеешь ввиду Богданович под Екатом. То это уже не ваши и не наши земли это китайские земли. Там завод на заводе под китайцами)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 23:02
Цитата:
вообще ни разу не специалист по бронетехнике, танк только на картинках видел. но мне сильно кажется что 24 человека на нем верхом могут разве что только стоя поместится. а стоя ехать на танке...там и без мин можно две трети пассажиров-безбилетников растерять. поручней-то нет.
111:
насчитали ровно 24 живых разбегающихся солдат
насчитали ровно 24 живых разбегающихся солдат
вообще ни разу не специалист по бронетехнике, танк только на картинках видел. но мне сильно кажется что 24 человека на нем верхом могут разве что только стоя поместится. а стоя ехать на танке...там и без мин можно две трети пассажиров-безбилетников растерять. поручней-то нет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 23:06
Цитата:
Казахские исторические, там все мои деды по отцу жили, и теперь живут остальные, все мои семь колен.
В Казахстане в его сегодняшних границах, отцовы деды не жили.
Тут только я, да еще парочка тройка приехали от туда
Vit:
не наши земли это китайские земли. Там завод на заводе под китайцами)
не наши земли это китайские земли. Там завод на заводе под китайцами)
Казахские исторические, там все мои деды по отцу жили, и теперь живут остальные, все мои семь колен.
В Казахстане в его сегодняшних границах, отцовы деды не жили.
Тут только я, да еще парочка тройка приехали от туда
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 23:07
Цитата:
Да, вот тоде не понимаю, как это стало возможным, скорее наваривают что то, типа поручней, мангалы же как то тоже наваривают на танк
Карачун:
но мне сильно кажется что 24 человека на нем верхом могут разве что только стоя поместится
но мне сильно кажется что 24 человека на нем верхом могут разве что только стоя поместится
Да, вот тоде не понимаю, как это стало возможным, скорее наваривают что то, типа поручней, мангалы же как то тоже наваривают на танк
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