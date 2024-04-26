НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 386 из 386«1...384385386
Ответить Новый топик
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 11:33
#5776
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Смешно читать комментарии...


Будем наблюдать, как говорится хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 11:38
#5777
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да не хрена. Скеп вы на таможни бываите?. 20 ЧЕРНЫХ ТУДА, 2 НАЗАД. Мы стоим молчим. 3 извеняюсь чёрных. Причём конкретно чёрные на рус языке только кино видели...


Может какие-то, свои чёрнорусы, всякие же русы бывают, что языка не знают, печально конечно :lol: :lol: :lol:.

[Исправлено: Kairat stayer, 26.04.2024 - 12:41]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 13:23
#5778
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да не хрена. Скеп вы на таможни бываите?. 20 ЧЕРНЫХ ТУДА, 2 НАЗАД. Мы стоим молчим. 3 извеняюсь чёрных. Причём конкретно чёрные на рус языке только кино видели...


Да уж, быстро их побрили и двоих уже отправляют родину защищать, конечно печально, без насмешки и иронии. (на 9 минуте в видео).

Подробнее здесь:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 13:35
#5779
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они в серьезном угаре, радуются на федеральных каналах, что незащищенных пацанов отправляют на незащищённых моцыках просто так погибать?



Прям Безумные Максы какие то, но у тех хоть защита была..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 13:38
#5780
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезд в один конец..
Интересно, БТР уже не в моде, или те же БМП?

[Исправлено: 111, 26.04.2024 - 14:51]
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
559
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 22:37
#5781
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
быть в изоляции, без развития и технологий, как в осаждённой крепости, говорить, что кругом враги.

это у них такая народная забава - "превозмогать". превозмогать и обижаться "...чой-то никто не оценил нашенских усилий и стараний?!"
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
559
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 22:43
#5782
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Интересно, БТР уже не в моде, или те же БМП?

"мы красные кавалеристы и про нас
былинники речистые ведут рассказ..."
скрэпы же. история. "деды воевали" и всё такое.
этакое приближенное к максимальному погружение в "историческую" реконструкцию.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 22:50
#5783
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Будем наблюдать, как говорится хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

Мои сестры по отцу, что там живут, Богдановичи это наши казахские же земли, а это у казахов родная кровь, если по отцу, в однокашниках тоже крышу у них сносит, вот точно так же.
Емаё, что же там с ними на крен сделалось..
Мне порой и хочется возразить, хотя бы мягко, ради чего мол, но сестры же, уж молчу.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 22:53
#5784
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
мы красные кавалеристы и про нас былинники речистые ведут рассказ..." скрэпы же. история. "деды воевали" и

Мне кажется, и я еще слышал, что это как временное явление, пока нет доставки бронемашин, и то, что на одном подбитом танке, который подорвался, насчитали ровно 24 живых разбегающихся солдат, помимо мертвых, сам видео смотрел, это вообще жуть.
На танке получается человек по 35 перевозят, из за недостатка бронемашин.
У хохлов да, не легче, но там пока видео нет таких.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 23:00
#5785
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Если ты имеешь ввиду Богданович под Екатом. То это уже не ваши и не наши земли это китайские земли. Там завод на заводе под китайцами)
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
559
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 23:02
#5786
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
насчитали ровно 24 живых разбегающихся солдат

вообще ни разу не специалист по бронетехнике, танк только на картинках видел. но мне сильно кажется что 24 человека на нем верхом могут разве что только стоя поместится. а стоя ехать на танке...там и без мин можно две трети пассажиров-безбилетников растерять. поручней-то нет.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 23:06
#5787
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
не наши земли это китайские земли. Там завод на заводе под китайцами)

Казахские исторические, там все мои деды по отцу жили, и теперь живут остальные, все мои семь колен.
В Казахстане в его сегодняшних границах, отцовы деды не жили.
Тут только я, да еще парочка тройка приехали от туда
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.04.24 - 23:07
#5788
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
но мне сильно кажется что 24 человека на нем верхом могут разве что только стоя поместится

Да, вот тоде не понимаю, как это стало возможным, скорее наваривают что то, типа поручней, мангалы же как то тоже наваривают на танк
Профайл
Страница 386 из 386«1...384385386
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS