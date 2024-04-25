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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37750
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:43
#5761
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Цитата:
Гога:
-Никого никуда не посылал .

Тебя если послушать, можно наслушаться и пойти умирать за Крым, ты же кричишь там везде наверно об этом
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37750
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:45
#5762
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Я то старик не пойду, но молодые непонимайки, конечно идут.
Им кажется, что убивать украинцев как в тире, это просто забава
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10233
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:45
#5763
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Цитата:
111:
Ты кричишь же там, Крымнаш, посылая пацанов погибать. Иначе не кричал бы. Зигуешь поди еще, Гитлера оправдываешь как Путин

-----Господи , что у вас в голове творится ? Вроде ясно выразил свою позицию .Зачем придумывать ? ***Зигуешь ***----какие глупости .***Гитлера оправдываешь*** ----где хоть раз эту тему затрагивал ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10233
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:47
#5764
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Цитата:
111:
Интересно, в детских садах учишь детей ненавидеть украинцев?

---Мне тоже интересно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37750
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:47
#5765
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Цитата:
Гога:
Гитлера оправдываешь*** ----где хоть раз эту тему затрагивал ?

Ты же за Путиным все повторяешь, чего тут не ясного?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10233
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:49
#5766
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Цитата:
111:
Ты же за Путиным все повторяешь, чего тут не ясного?

-------------Дорогой мой почитатель , откуда вы это вы взяли ???Отнюдь не его поклонник :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10233
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:50
#5767
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Цитата:
111:
Им кажется, что убивать украинцев как в тире, это просто забава

----Вот поэтому сам разбирайся со своими плямяшами .Я их туда не посылал .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10233
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:56
#5768
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Цитата:
111:

---Марик , ещё раз , пока ты пошел за грушевым , обозначу свою позицию - Крым -это Россия , насчет 4 регионов - никогда эту тему не затрагивал .А вообще - лучше переговоры и мир . И насчет власти - никогда не был поклонником президента .Ещё есть вопросы ?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2162
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 20:41
#5769
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Пожалуйста, не нужно превращать Форум в диалог двух пользователей с переходом на личности. Если хотите выяснить отношения - делайте это в л/с. Там тоже без нарушений желательно.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1284
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 21:20
#5770
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Цитата:
Kairat stayer:
закончилось развалом

Закончилось признанием, заключением всевозможных договоров и сотрудничеством.
А развал произошёл из-за того, что большевики понастроили заборов между народами, загнав их в резервации под названием "республики", тем самым заложив мину замедленного действия под государством, и из-за строительства большевизма вместо продекларированного социализма.
...
А санкции России только на пользу пошли. Там, наконец-то очнулись, и занялись делом.
Нам бы тоже не мешало взять с России пример, а не надеяться, что мы всё можем купить.
Так что, всё у России будет нормально.

[Исправлено: Skeptic, 25.04.2024 - 22:27]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37750
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 21:41
#5771
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Цитата:
Гога:
Ещё есть вопросы ?

Да никогда и не было, у нас свет вырубило, не хочу тратить на тебя заряд аккумулятора.
Блин, в Украине хоть бомбят, за рару часов свет делают.
Тут безо всяких бомбежек все искрит и тухнет..
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