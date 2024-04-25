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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:43
Цитата:
Тебя если послушать, можно наслушаться и пойти умирать за Крым, ты же кричишь там везде наверно об этом
Гога:
-Никого никуда не посылал .
-Никого никуда не посылал .
Тебя если послушать, можно наслушаться и пойти умирать за Крым, ты же кричишь там везде наверно об этом
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:45
Я то старик не пойду, но молодые непонимайки, конечно идут.
Им кажется, что убивать украинцев как в тире, это просто забава
Им кажется, что убивать украинцев как в тире, это просто забава
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:45
Цитата:
-----Господи , что у вас в голове творится ? Вроде ясно выразил свою позицию .Зачем придумывать ? ***Зигуешь ***----какие глупости .***Гитлера оправдываешь*** ----где хоть раз эту тему затрагивал ?
111:
Ты кричишь же там, Крымнаш, посылая пацанов погибать. Иначе не кричал бы. Зигуешь поди еще, Гитлера оправдываешь как Путин
Ты кричишь же там, Крымнаш, посылая пацанов погибать. Иначе не кричал бы. Зигуешь поди еще, Гитлера оправдываешь как Путин
-----Господи , что у вас в голове творится ? Вроде ясно выразил свою позицию .Зачем придумывать ? ***Зигуешь ***----какие глупости .***Гитлера оправдываешь*** ----где хоть раз эту тему затрагивал ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:47
Цитата:
---Мне тоже интересно
111:
Интересно, в детских садах учишь детей ненавидеть украинцев?
Интересно, в детских садах учишь детей ненавидеть украинцев?
---Мне тоже интересно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:47
Цитата:
Ты же за Путиным все повторяешь, чего тут не ясного?
Гога:
Гитлера оправдываешь*** ----где хоть раз эту тему затрагивал ?
Гитлера оправдываешь*** ----где хоть раз эту тему затрагивал ?
Ты же за Путиным все повторяешь, чего тут не ясного?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:49
Цитата:
-------------Дорогой мой почитатель , откуда вы это вы взяли ???Отнюдь не его поклонник
111:
Ты же за Путиным все повторяешь, чего тут не ясного?
Ты же за Путиным все повторяешь, чего тут не ясного?
-------------Дорогой мой почитатель , откуда вы это вы взяли ???Отнюдь не его поклонник
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:50
Цитата:
----Вот поэтому сам разбирайся со своими плямяшами .Я их туда не посылал .
111:
Им кажется, что убивать украинцев как в тире, это просто забава
Им кажется, что убивать украинцев как в тире, это просто забава
----Вот поэтому сам разбирайся со своими плямяшами .Я их туда не посылал .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 19:56
Цитата:
---Марик , ещё раз , пока ты пошел за грушевым , обозначу свою позицию - Крым -это Россия , насчет 4 регионов - никогда эту тему не затрагивал .А вообще - лучше переговоры и мир . И насчет власти - никогда не был поклонником президента .Ещё есть вопросы ?
111:
---Марик , ещё раз , пока ты пошел за грушевым , обозначу свою позицию - Крым -это Россия , насчет 4 регионов - никогда эту тему не затрагивал .А вообще - лучше переговоры и мир . И насчет власти - никогда не был поклонником президента .Ещё есть вопросы ?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2162
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 20:41
Пожалуйста, не нужно превращать Форум в диалог двух пользователей с переходом на личности. Если хотите выяснить отношения - делайте это в л/с. Там тоже без нарушений желательно.
(Полноправные пользователи)
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- 27.11.21
- Сообщений:
- 1284
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 21:20
Цитата:
Закончилось признанием, заключением всевозможных договоров и сотрудничеством.
А развал произошёл из-за того, что большевики понастроили заборов между народами, загнав их в резервации под названием "республики", тем самым заложив мину замедленного действия под государством, и из-за строительства большевизма вместо продекларированного социализма.
...
А санкции России только на пользу пошли. Там, наконец-то очнулись, и занялись делом.
Нам бы тоже не мешало взять с России пример, а не надеяться, что мы всё можем купить.
Так что, всё у России будет нормально.
[Исправлено: Skeptic, 25.04.2024 - 22:27]
Kairat stayer:
закончилось развалом
закончилось развалом
Закончилось признанием, заключением всевозможных договоров и сотрудничеством.
А развал произошёл из-за того, что большевики понастроили заборов между народами, загнав их в резервации под названием "республики", тем самым заложив мину замедленного действия под государством, и из-за строительства большевизма вместо продекларированного социализма.
...
А санкции России только на пользу пошли. Там, наконец-то очнулись, и занялись делом.
Нам бы тоже не мешало взять с России пример, а не надеяться, что мы всё можем купить.
Так что, всё у России будет нормально.
[Исправлено: Skeptic, 25.04.2024 - 22:27]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 21:41
Цитата:
Да никогда и не было, у нас свет вырубило, не хочу тратить на тебя заряд аккумулятора.
Блин, в Украине хоть бомбят, за рару часов свет делают.
Тут безо всяких бомбежек все искрит и тухнет..
Гога:
Ещё есть вопросы ?
Ещё есть вопросы ?
Да никогда и не было, у нас свет вырубило, не хочу тратить на тебя заряд аккумулятора.
Блин, в Украине хоть бомбят, за рару часов свет делают.
Тут безо всяких бомбежек все искрит и тухнет..
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