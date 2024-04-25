Отправлено: - 19:45

111:

Ты кричишь же там, Крымнаш, посылая пацанов погибать. Иначе не кричал бы. Зигуешь поди еще, Гитлера оправдываешь как Путин

Цитата:-----Господи , что у вас в голове творится ? Вроде ясно выразил свою позицию .Зачем придумывать ? ***Зигуешь ***----какие глупости .***Гитлера оправдываешь*** ----где хоть раз эту тему затрагивал ?