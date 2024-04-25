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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 00:34
#5611
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Цитата:
Kairat stayer:
Подавляющее количество стран не признает аннексию территории Украины

----Список в студию , причем ----полный.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 00:37
#5612
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Цитата:
111:
моцыки

----А можно все - таки на русскоязычном форуме писать на русском языке ?Что это за слово ? Из вашего личного языка?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23000
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 00:51
#5613
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Цитата:
Гога:
Из вашего личного языка?

Четкие поцыки говорят "моцыки", тут все путем 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 00:55
#5614
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Цитата:
maxsaf:
Четкие поцыки говорят "моцыки", тут все путем

----А , понял, это вместо родного , который не знает , а все за сына прячется ???
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 01:05
#5615
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Цитата:
Лесовик: Судя по всему, это написано молодым человеком,не жившим в эпоху развитого социализма (70- середина 80 х годов прошлого века),поверхностно знающие даже собственную историю.

история, в том виде в каком она очевидно интересует местный истеблишмент - это ахинея и средство манипуляции. пользы от неё ни на грош.
"но вернёмся к нашим баранам" куда подевалось все это вот "эпоха развитого социализма" и прочие прелести совка. как вообще получилось что он закончился?
просто я вот как себе это все представляю: вот все так хорошо и замечательно, идеи стойки, страна прекрасна, жизнь хороша...и потом бац! приходит некий эфемерный условный сорос и за очень небольшие деньги без военного вторжения "нагибает" такую цветущую страну. и тут только один вопрос. "...ребят! вы д(неумные)ы?". ну разумеется нет. а как же тогда так вышло? а все несложно объясняется. просто без пинка сверху и по ниспадающей в совке ничего не делалось. он был таким "прекрасным" не потому что люди осознавали и стремились к этому обустройству страны. а потому что их пинками заставляли в нем жить. поэтому достаточно просто упразднить главных пинателей и вуаля! мы получаем постсоветские страны во всем их "великолепии". потому что именно это и есть тот самый "развитосоциалистический" совок без "генсеков" и "руководящей роли партии". вот так он выглядит. вот так ВЫ выглядите, страдатели совка.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 07:01
#5616
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Всем доброго утра, мира и добра, отдельным невежественным гражданам, желаю знаний, интелекта и эрудиций!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 07:12
#5617
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Цитата:
Гога:
Список в студию , причем ----полный.


Вы вроде, кажетесь человеком образованным, а элементарными знаниями не обладаете 😂😂😂.

Признали официально Крым российским 6 стран из 193. Список стран:

Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Куба и Северная Корея.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 07:28
#5618
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Цитата:
maxsaf:
Четкие поцыки говорят "моцыки", тут все путем


Посмотрим, как себя поведут хлопчики-налетчики. Побрасав свои мотоциклы (моцыки), которые используют для штурмов, сделают ноги или в лоб будут таранить британские бронированные машины 😂😂😂.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37681
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 09:11
#5619
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Цитата:
Гога:
можно все - таки на русскоязычном форуме писать на русском языке

Ну..
Если ты не понимаешь разговорного русского, это не ко мне.
Обычно его не понимают те, у которых другой менталитет, азербайджанцы, немцы, не русские в общем.
Там как у вас, хлебом из мух уже кормят?
Я офигиваю..
А, тебе ни панимать..
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1287
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 09:21
#5620
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Цитата:
Kairat stayer:
эрудиций


савсем беда
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 10:17
#5621
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Цитата:
Kairat stayer:
интелекта


Цитата:
electro:
савсем беда


Сразу видно, что вы грамотей!
Тожи беда - интеллекта :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 25.04.2024 - 11:22]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 12:57
#5622
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Цитата:
Kairat stayer:
Подавляющее количество стран не признает аннексию территории Украины,---В ООН зарегистрировано более 190 стран, на регулярной основе помогают более 50.-----------------------------------------------И где подавляющее количество !!!!!!! Всего -то около 25 %!!!
:-x :-x :-x :-x :-x
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1282
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 13:03
#5623
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Вот любопытно...
Кого волнуют эти "непризнания"?
И как сильно эти "непризнания" влияют на жителей Крыма и Донбасса? :-)
В своё время СССР вообще, как государство, эти "цивилизованные" признавать не хотели. И чем дело закончилось?
Так что - пустое всё это.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1287
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 13:33
#5624
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Цитата:
Kairat stayer:
Сразу видно, что вы грамотей!

так учитесь, пока мы живы!
а насчет "интелекта", вполне возможно, была опечатка, могла не сработать клавиатура...
но "й" и "и" находятся в разных местах. Это НЕВОЗМОЖНО случайно нажать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 14:07
#5625
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Цитата:
Гога:
И где подавляющее количество !!!!!!! Всего -то около 25 %!!!


Выше речь шла о непризнании странами, оказание помощи и признание различны по значению. Страной агрессором признали более 100 стран, также другое значение имеет.
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