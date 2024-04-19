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≡ Игры на андроид: мобильное развлечение на любой вкус
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49027
Игры на андроид: мобильное развлечение на любой вкус
Отправлено: 19.04.24 - 18:49
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Смартфоны и планшеты на базе операционной системы Android прочно вошли в нашу повседневность. Помимо решения привычных задач, они открывают широкие возможности для мобильных развлечений. Для людей любого возраста и предпочтений игры на андроид предоставляют огромный выбор и позволяют найти занятие по душе.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1394
Re: Игры на андроид: мобильное развлечение на любой вкус
Отправлено: 19.04.24 - 18:49
#1
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Неужели, на андроид еще и игры есть? Все, жизнь уже теперь не та, что была до этого.... :cry:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
723
Re: Игры на андроид: мобильное развлечение на любой вкус
Отправлено: 19.04.24 - 19:47
#2
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О,дааа) на картинке правда Nokia lumia, на windows phone, которая естественно не имеет доступа к андроид-приложениям. Современные рекламщики - это просто кладезь идиотизма)))
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