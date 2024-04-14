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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3895
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.24 - 13:08
#8746
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Опять депресняк (привет, Вит!)

Надеюсь, Драк не против...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37658
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.24 - 13:54
#8747
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screen shot software
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26202
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.24 - 14:00
#8748
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Река Эльба. На той стороне уже Гамбург.
В этих местах встреимлись
Американскик и Советские войска... :-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37658
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.24 - 14:27
#8749
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26202
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.24 - 14:31
#8750
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Вот такие деревья, растут в пойме
реки Эльба.Наверное были свидетелями,
встречи Союзнических Войск... :-o :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3895
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.24 - 10:31
#8751
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Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 г.
Забыли.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14485
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.24 - 02:54
#8752
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Цитата:
таноми52:
это круто. Дождь. Машина. Такое по мне. Спасибо Таноми.

[Исправлено: Vit, 18.04.2024 - 03:16]
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