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«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48925
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 02.04.24 - 14:20
С 28 марта Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы живут в режиме ЧС из-за паводка. Жителей затопленных поселков эвакуировали по воздуху, а соцсети облетело видео, как на площади перед городским акиматом приземлился вертолет с пострадавшими. Корреспондент «НГ» в эти выходные дни встретился с пострадавшим от большой воды.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22912
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 04.04.24 - 00:41
Цитата:
А даже если нету. Если религия мешает работе на гос службе в светском государстве - пшел вон с должности, на вольные хлебА...
111:
Это реально есть?
Это реально есть?
А даже если нету. Если религия мешает работе на гос службе в светском государстве - пшел вон с должности, на вольные хлебА...
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 05:53
мнению Джаканова, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской
Вот эта железная логика,я даже не осмелился поспорить. Хотя, с закрытием области оттуда народ свалил восвояси,совхозы порушили, рудник тоже. Остались там полтора местных сорлы-бишара,и дайте обратно статус области.
Вот эта железная логика,я даже не осмелился поспорить. Хотя, с закрытием области оттуда народ свалил восвояси,совхозы порушили, рудник тоже. Остались там полтора местных сорлы-бишара,и дайте обратно статус области.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6139
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 07:03
Цитата:
Эта логика из того же общего потока идей и мнении, что якобы жилы бы лучше если бы: 1) поменяли названия улиц и городов
2) поменяли герб
3) поменяли....
4) поменяли ....
5) поменяли....
6) искоренили насвай
7) увеличили штрафы
что там я ещё забыл??
Может надо элементарно просто-напросто РАБОТАТЬ; что бы были СПЕЦИАЛИСТЫ, и что бы ВСЁ делалось не для имиджа и рейтинга властей, а по сути.
сайлау курманов:
, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской
, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской
Эта логика из того же общего потока идей и мнении, что якобы жилы бы лучше если бы: 1) поменяли названия улиц и городов
2) поменяли герб
3) поменяли....
4) поменяли ....
5) поменяли....
6) искоренили насвай
7) увеличили штрафы
что там я ещё забыл??
Может надо элементарно просто-напросто РАБОТАТЬ; что бы были СПЕЦИАЛИСТЫ, и что бы ВСЁ делалось не для имиджа и рейтинга властей, а по сути.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20604
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 07:22
// Караганда нас спасает//
вроде переименовывали в Караганды.
на поездах было- Караганды-Москва.
потом опять стало -Караганда- Москва.
стали было говорить, известное выражение.
где,где - В Караганды.
пошутили немного, и все вернулось на круги своя.
вроде переименовывали в Караганды.
на поездах было- Караганды-Москва.
потом опять стало -Караганда- Москва.
стали было говорить, известное выражение.
где,где - В Караганды.
пошутили немного, и все вернулось на круги своя.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 264
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 10:32
Цитата:
Наличие областей Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Абайской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Западно-казахстанской, Улытауской не помешало им "утонуть" где основательно, где не очень глубоко. Одну треть Казахстана затопило. Этот Джаканов школу закончил или барашек вместо него "отмучался"...
сайлау курманов:
мнению Джаканова, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской
мнению Джаканова, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской
Наличие областей Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Абайской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Западно-казахстанской, Улытауской не помешало им "утонуть" где основательно, где не очень глубоко. Одну треть Казахстана затопило. Этот Джаканов школу закончил или барашек вместо него "отмучался"...
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1072
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 20:48
Цитата:
....что за раздражение?
....чем хуже Аркалыкчане-Тургайцы Аманкарагайцев? Страна богатая,средства имеются,отстроить дома со всеми удобствами и социально бытовыми учереждениями,чтобы местное население комфортно себя чувствовало....
abaika95:
Это начинает раздражать
Это начинает раздражать
....что за раздражение?
....чем хуже Аркалыкчане-Тургайцы Аманкарагайцев? Страна богатая,средства имеются,отстроить дома со всеми удобствами и социально бытовыми учереждениями,чтобы местное население комфортно себя чувствовало....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15543
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 05.04.24 - 11:22
Цитата:
раздражение от того что мы не пойми в какой стране живем
капитализм вроде на дворе нет?
или социализм еще когда государство всех тянет за уши?
есть банковская страховка
по ней идут выплаты пострадавшим от стихийных бедствий и чп
человек должен страховать свой дом, имущество ,скот а не требовать возмещения от государства
ГОСУДАРСТВО ЭТО МЫ
республика вообще переводиться как общее дело
почему все МЫ должны раз за разом оплачивать ущерб людям в каждой точке страны?
я понимаю что это звучит аморально но это капитализм и его правила
как у человека сгорит квартира и он оказывается на улице-государство это не замечает хотя это тоже трагедия
а тут людям дома затопило и что дальше? ну что дальше? в США весь ущерб от урагана катрина возмещали банки
государство только людей спасает и укрывает в безопасности
а дальше причем тут уже государство то? нет страховки, ну что сделаешь? у них и в больнице тебе помощь не всегда окажут если страховка не покроет
и я еще соглашусь на компромисс
стояла твоя зимовка разбитая, полуживая землянка по сути
ее государство оценит по рыночной цене и даст ну с гаком 2-2,5 млн тенге
строй такую же на эти деньги
но почему взамен землянок государство там сейчас коттеджи будет строить лямов за 20-25 я этого не понимаю
регион депрессивный
убыточный
дотационный даже внутри области
люди оттуда валят семьями
нет давайте там коттеджи сейчас взамен зимовок и летовок возводить
зачем?
у нас получается химера точнее государство мутант
банки у нас все олигархические но им государство помогает держаться на плаву
капитализм
страховки медицинские и на автомобили заставляют делать
капитализм
а как начинается выплата пособий, каких то льгот уже поздний ссср включается какой то
родом из Шанхая2022:
что за раздражение? ....чем хуже Аркалыкчане-Тургайцы Аманкарагайцев? Страна богатая,средства имеются,отстроить дома со всеми удобствами и социально бытовыми учереждениями,чтобы местное население комфортно себя чувствовало....
что за раздражение? ....чем хуже Аркалыкчане-Тургайцы Аманкарагайцев? Страна богатая,средства имеются,отстроить дома со всеми удобствами и социально бытовыми учереждениями,чтобы местное население комфортно себя чувствовало....
раздражение от того что мы не пойми в какой стране живем
капитализм вроде на дворе нет?
или социализм еще когда государство всех тянет за уши?
есть банковская страховка
по ней идут выплаты пострадавшим от стихийных бедствий и чп
человек должен страховать свой дом, имущество ,скот а не требовать возмещения от государства
ГОСУДАРСТВО ЭТО МЫ
республика вообще переводиться как общее дело
почему все МЫ должны раз за разом оплачивать ущерб людям в каждой точке страны?
я понимаю что это звучит аморально но это капитализм и его правила
как у человека сгорит квартира и он оказывается на улице-государство это не замечает хотя это тоже трагедия
а тут людям дома затопило и что дальше? ну что дальше? в США весь ущерб от урагана катрина возмещали банки
государство только людей спасает и укрывает в безопасности
а дальше причем тут уже государство то? нет страховки, ну что сделаешь? у них и в больнице тебе помощь не всегда окажут если страховка не покроет
и я еще соглашусь на компромисс
стояла твоя зимовка разбитая, полуживая землянка по сути
ее государство оценит по рыночной цене и даст ну с гаком 2-2,5 млн тенге
строй такую же на эти деньги
но почему взамен землянок государство там сейчас коттеджи будет строить лямов за 20-25 я этого не понимаю
регион депрессивный
убыточный
дотационный даже внутри области
люди оттуда валят семьями
нет давайте там коттеджи сейчас взамен зимовок и летовок возводить
зачем?
у нас получается химера точнее государство мутант
банки у нас все олигархические но им государство помогает держаться на плаву
капитализм
страховки медицинские и на автомобили заставляют делать
капитализм
а как начинается выплата пособий, каких то льгот уже поздний ссср включается какой то
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 05.04.24 - 15:51
почему все МЫ должны раз за разом оплачивать
Не волнуйтесь, в стране денег много,не хватит, ещё напечатают, бумага всё стерпит. Я вот подумал, зачем всё бывшие союзные республики ринулись за независимость, мне сдается ответ на поверхности. Напечатал денег и вуаля! Именно это заманило и затуманило мозги тогдашних руководителей
Не волнуйтесь, в стране денег много,не хватит, ещё напечатают, бумага всё стерпит. Я вот подумал, зачем всё бывшие союзные республики ринулись за независимость, мне сдается ответ на поверхности. Напечатал денег и вуаля! Именно это заманило и затуманило мозги тогдашних руководителей
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