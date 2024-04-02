Отправлено: - 11:22

родом из Шанхая2022:

что за раздражение? ....чем хуже Аркалыкчане-Тургайцы Аманкарагайцев? Страна богатая,средства имеются,отстроить дома со всеми удобствами и социально бытовыми учереждениями,чтобы местное население комфортно себя чувствовало....

Цитата:раздражение от того что мы не пойми в какой стране живемкапитализм вроде на дворе нет?или социализм еще когда государство всех тянет за уши?есть банковская страховкапо ней идут выплаты пострадавшим от стихийных бедствий и чпчеловек должен страховать свой дом, имущество ,скот а не требовать возмещения от государстваГОСУДАРСТВО ЭТО МЫреспублика вообще переводиться как общее делопочему все МЫ должны раз за разом оплачивать ущерб людям в каждой точке страны?я понимаю что это звучит аморально но это капитализм и его правилакак у человека сгорит квартира и он оказывается на улице-государство это не замечает хотя это тоже трагедияа тут людям дома затопило и что дальше? ну что дальше? в США весь ущерб от урагана катрина возмещали банкигосударство только людей спасает и укрывает в безопасностиа дальше причем тут уже государство то? нет страховки, ну что сделаешь? у них и в больнице тебе помощь не всегда окажут если страховка не покроети я еще соглашусь на компромиссстояла твоя зимовка разбитая, полуживая землянка по сутиее государство оценит по рыночной цене и даст ну с гаком 2-2,5 млн тенгестрой такую же на эти деньгино почему взамен землянок государство там сейчас коттеджи будет строить лямов за 20-25 я этого не понимаюрегион депрессивныйубыточныйдотационный даже внутри областилюди оттуда валят семьяминет давайте там коттеджи сейчас взамен зимовок и летовок возводитьзачем?у нас получается химера точнее государство мутантбанки у нас все олигархические но им государство помогает держаться на плавукапитализмстраховки медицинские и на автомобили заставляют делатькапитализма как начинается выплата пособий, каких то льгот уже поздний ссср включается какой то