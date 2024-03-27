Отправлено: - 14:32

alex_60:

запретите постоянное смакование 111 и абайка95 в своих постах "отрезание голов, половых органов и прочего подобного".

alex_60:

то же касается и копипастов 111 фото с военных действий с трупами ,как правило с сайтов,распространяющих фейковую информацию.

alex_60:

Вы или поставьте на сайт значок ограничения просмотра 18+ (21+)

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