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≡ МВД перестанет снимать и выкладывать извинения казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48799
МВД перестанет снимать и выкладывать извинения казахстанцев
Отправлено: 19.03.24 - 10:48
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В полиции Казахстана отказываются от практики записи на видео и размещения в соцсетях извинений казахстанцев, совершивших разные правонарушения. Об этом на встрече с журналистами сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22486
Re: МВД перестанет снимать и выкладывать извинения казахстанцев
Отправлено: 19.03.24 - 10:48
#1
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Смешные мини-сепарптисты из Петропавловска извиняшки записали, а им все равно по полной влепили. Ну и какой тогда смысл было во так на видео позориться? :lol:
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