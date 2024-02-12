Отправлено: - 15:20

maxsaf:

С поддерживающими нацизм.

maxsaf:

ет, хочет договориться о прекращении поддержки нацизма, о переориентации с поддержки на борьбу.

maxsaf:

В этом случае именно так и было: хотели порадовать заморского гостя "диковинкой", а у него своих таких "как грязи".

maxsaf:

Но Зеленский не может принести такие извинения в принципе, иначе ему ещё много за что прийдётся извиняться.

maxsaf:

Чтобы потребовать что? Извиниться? Уже извинились. Уйти с поста? Уже ушли. Так а зачем тогда выходить?

maxsaf:

Но сам Зеленский прекрасно понял, кто перед ним стоит.

maxsaf:

Ты так мечтал обсудить со мной эту тему?

maxsaf:

А ты чей потомок?

maxsaf:

Хозяев земли казахской или тех, кто на эти земли набеги осуществлял периодически?

Цитата:неет путин четко сказал, начинаем операцию по денацификациитоесть зеленский и его команда в понимании путина нацистыо чем он пытался договорится с нацистами тогда в стамбуле? о мире? об том чтобы украина не вступала в нато а про нацзим забудем?Цитата:договорится с нацистами чтобы те не поддерживали нацизмпутин совсем епопо? или он сам запутался уже против кого воюет и вас там запутал?)Цитата:вопрос стоит в томоткуда в канаде нацисты вообще и почему их в парламент приглашают тогда?служба безопасности, канцелярия все пропустили? Цитата:зеленский не обязан извинятся за то что ошиблись хозяева мероприятиявсе парламентарии каналы извинились? поименно можете перечислить?))нетпотому что депутаты не извинялисьзначит они поддерживают нацизма ты живешь в такой странене стыдно? может выразишь протестом это как то?Цитата:депутаты от провинции манитоба извинились?Цитата:зеленский отец украинцевкаждого украинцы канады в лицо знаетЦитата:даче там рюрик на ком стоял?Цитата:мы люди простыеполовцы и печенеги Цитата:нет я к сибирским казакам никакого отношения не имею)