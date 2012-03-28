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/ Список форумов » Общие форумы » Спецпроект "Дырки Костаная" - Угодил в яму, расскажи о ней!
≡ Угодил в яму - расскажи о ней!
 
 
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nurgeldy
§ nurgeldy
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
07.09.11
Сообщений:
2514
Угодил в яму - расскажи о ней!
Отправлено: 28.03.12 - 20:27
#1
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Давайте попробуем составить общую картину состояния наших дорог и добиться, чтобы власти города тоже обратили на нее внимание.

Сообщайте о дорожных дырах редакции по электронному адресу: ng@ng.kz ( news.ng.kz@yandex.kz для больших файлов ) или размещайте информацию о них самостоятельно в этой ветке форума.

По механизму сбора фото-видео:
Фотография (желательно) должна быть с привязкой к местности - это может быть ближайший дом с номером или узнаваемое здание. В описании фото (видео) не забывайте указывать дату и место съемки.

Также в идеале (если возможно) при съемке проводить замер повреждений - рулеткой, веткой или другим подручным средством. Фиксировать этот замер на фотографии. Это делает ваше сообщение более «весомым». В этом случае ответственным организациям, когда мы будем передавать им отснятые вами материалы, будет проще работать над исправлением проблемных дыр города. И мы сами не запутаемся.

P.S.: Прошу придерживаться темы, иначе мы зафлудим тему так, что трудно будет собирать сообщения о проблемных участках. Неинформативные комментарии будут удаляться.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5234
Угодил в яму - расскажи о ней!
Отправлено: 29.11.23 - 19:25
#221
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Цитата:
Гога:
чтоб не вляпаться


Насчёт дорог в городе, вернее про ЛЕТНИЮ разметку, которую так широко презентовала местная власть: - её уже практически не видать сейчас, а завтра она вся будет в снегу, и становиться опасным выезд на перекрёстке на левую крайную полосу для поворота налево: - кто знает что она там как бы есть, с теми разьезжаться правыми боками безопасно можно, но те кто первый раз в городе или иногородний- транзитный, те кто не знает про этот левый выезд - с ними разьезжаться ОПАСНО, а без размётки - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО.
И так как сделали к перекрестку по три полосы, то правая крайная естественно уменьшилась по ширине, и если завтра снегопад - края дорог сузятся , а зимой как правило всегда НЕДООЧИЩАЮТ именно правую полосу на пол или на целый метр, то вся их идеология разметки ( ширина и поворот налево) летит к чёрту.
Летом эта разметка - почти идеальна, но зимой она становиться ОПАСНОЙ.
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