Отправлено: - 19:25

Гога:

чтоб не вляпаться

Цитата:Насчёт дорог в городе, вернее про ЛЕТНИЮ разметку, которую так широко презентовала местная власть: - её уже практически не видать сейчас, а завтра она вся будет в снегу, и становиться опасным выезд на перекрёстке на левую крайную полосу для поворота налево: - кто знает что она там как бы есть, с теми разьезжаться правыми боками безопасно можно, но те кто первый раз в городе или иногородний- транзитный, те кто не знает про этот левый выезд - с ними разьезжаться ОПАСНО, а без размётки - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО.И так как сделали к перекрестку по три полосы, то правая крайная естественно уменьшилась по ширине, и если завтра снегопад - края дорог сузятся , а зимой как правило всегда НЕДООЧИЩАЮТ именно правую полосу на пол или на целый метр, то вся их идеология разметки ( ширина и поворот налево) летит к чёрту.Летом эта разметка - почти идеальна, но зимой она становиться ОПАСНОЙ.