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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 12:12
Цитата:
Другой парадокс - местные форумчане плачутся: у нас все так плохо, и тут плохо и там плохо, все дорого, инфляция, зарплата гроши жалкие и т.д. приходят поуехавшие и говорят местным: ребята, у вас вот там надо так сделать, а то там чуть чуть не совсем хорошо. Ответная реакция от местных: Эээээ, ты чё, але, ты кто такой, найду - порву
abaika95:
самый парадокс заключается в другом и наука когда-нибудь это объяснит российскому сми верят больше русские вне россии чем сами русские в россии
самый парадокс заключается в другом и наука когда-нибудь это объяснит российскому сми верят больше русские вне россии чем сами русские в россии
Другой парадокс - местные форумчане плачутся: у нас все так плохо, и тут плохо и там плохо, все дорого, инфляция, зарплата гроши жалкие и т.д. приходят поуехавшие и говорят местным: ребята, у вас вот там надо так сделать, а то там чуть чуть не совсем хорошо. Ответная реакция от местных: Эээээ, ты чё, але, ты кто такой, найду - порву
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 12:17
Цитата:
Ну в российских СМИ, как и в американских пишут про овации нацисту в парламенте одним словом "Стыдоба". А чё пишут в ваших альтернативно одаренных СМИ? Все норм, так и должно быть?
abaika95:
нормальные люди пытаются анализировать и читать альтернативные источники
нормальные люди пытаются анализировать и читать альтернативные источники
Ну в российских СМИ, как и в американских пишут про овации нацисту в парламенте одним словом "Стыдоба". А чё пишут в ваших альтернативно одаренных СМИ? Все норм, так и должно быть?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 12:39
Господа! Только спокойствие! Канада уже признала свое поражение!!! Польша кинула Украину! Сила в правде!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 28.09.2023 - 13:33]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 28.09.2023 - 13:33]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 13:10
Ну и..... горит Украина. Зеленского сдали . Нюрнберг два светит!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 13:40
Кому нужна дворняжка???
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 13:41
Помогите? Бегает по двору . Жалко ее!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14086
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 13:44
Цитата:
мрут россияне, нету просвета, пыню повесят)))
прям стихи уже
soldat pv:
Ну и..... горит Украина. Зеленского сдали . Нюрнберг два светит!
Ну и..... горит Украина. Зеленского сдали . Нюрнберг два светит!
мрут россияне, нету просвета, пыню повесят)))
прям стихи уже
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14086
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 13:47
Цитата:
кто плачется где?
нытики так они везде нытики
адекватные люди понимают все вводные и выходящие
Цитата:
нормальная реакция на хамство от чужаков
Цитата:
одно слово пропустил
В КАНАДСКОМ парламенте
тоесть на твоей родине
парламент славил нациста)
трюдо надо отправить в отставку вырази мнение свое хотя бы тут?
Цитата:
в наших сми пишут
война плохо
россия начла агрессивную войну
в канадских сми наши сми поддерживают или иного мнения?
maxsaf:
Другой парадокс - местные форумчане плачутся: у нас все так плохо, и
Другой парадокс - местные форумчане плачутся: у нас все так плохо, и
кто плачется где?
нытики так они везде нытики
адекватные люди понимают все вводные и выходящие
Цитата:
maxsaf:
Ответная реакция от местных: Эээээ, ты чё, але, ты кто такой, найду - порву
Ответная реакция от местных: Эээээ, ты чё, але, ты кто такой, найду - порву
нормальная реакция на хамство от чужаков
Цитата:
maxsaf:
Ну в российских СМИ, как и в американских пишут про овации нацисту в парламенте
Ну в российских СМИ, как и в американских пишут про овации нацисту в парламенте
одно слово пропустил
В КАНАДСКОМ парламенте
тоесть на твоей родине
парламент славил нациста)
трюдо надо отправить в отставку вырази мнение свое хотя бы тут?
Цитата:
maxsaf:
А чё пишут в ваших альтернативно одаренных СМИ? Все норм, так и должно быть?
А чё пишут в ваших альтернативно одаренных СМИ? Все норм, так и должно быть?
в наших сми пишут
война плохо
россия начла агрессивную войну
в канадских сми наши сми поддерживают или иного мнения?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 20:58
Цитата:
Цитата:
abaika95:
трюдо надо отправить в отставку вырази мнение свое хотя бы тут?
трюдо надо отправить в отставку вырази мнение свое хотя бы тут?
Цитата:
В Министерстве культуры Украины попытались оправдать бывших участников дивизии CC «Галичина» после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским в парламенте Канады. Об этом сообщает газета Politico.
Как пишет издание, в ведомстве не считают, что ветераны этой дивизии придерживаются нацистских или неонацистских взглядов. Кроме того, такая позиция Минкульта Украины была отражена в официальном документе, направленном в канадское правительство.
Как пишет издание, в ведомстве не считают, что ветераны этой дивизии придерживаются нацистских или неонацистских взглядов. Кроме того, такая позиция Минкульта Украины была отражена в официальном документе, направленном в канадское правительство.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31412
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 23:08
Как Токаев умеет то, прогнуться перед немцами..
🇺🇦🇰🇿 Токаев заявил, что Казахстан не даст возможности рф обойти санкции Казахстан будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России, и у Берлина не должно существовать опасений на этот счет. Об этом заявил на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Да, несладко нынче живется на болотах.
То ятаган в спину запустят, то кумысом обольют ..
🇺🇦🇰🇿 Токаев заявил, что Казахстан не даст возможности рф обойти санкции Казахстан будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России, и у Берлина не должно существовать опасений на этот счет. Об этом заявил на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Да, несладко нынче живется на болотах.
То ятаган в спину запустят, то кумысом обольют ..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 23:19
Цитата:
Откажитесь от всего, что идёт к вам из России, или через Россию, во будет весело
111:
Да, несладко нынче живется на болотах. То ятаган в спину запустят, то кумысом обольют ..
Да, несладко нынче живется на болотах. То ятаган в спину запустят, то кумысом обольют ..
Откажитесь от всего, что идёт к вам из России, или через Россию, во будет весело
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