Отправлено: - 13:47

maxsaf:

Другой парадокс - местные форумчане плачутся: у нас все так плохо, и

maxsaf:

Ответная реакция от местных: Эээээ, ты чё, але, ты кто такой, найду - порву

maxsaf:

Ну в российских СМИ, как и в американских пишут про овации нацисту в парламенте

maxsaf:

А чё пишут в ваших альтернативно одаренных СМИ? Все норм, так и должно быть?

Цитата:кто плачется где?нытики так они везде нытикиадекватные люди понимают все вводные и выходящиеЦитата:нормальная реакция на хамство от чужаковЦитата:одно слово пропустилВ КАНАДСКОМ парламентетоесть на твоей родинепарламент славил нациста)трюдо надо отправить в отставку вырази мнение свое хотя бы тут?Цитата:в наших сми пишутвойна плохороссия начла агрессивную войнув канадских сми наши сми поддерживают или иного мнения?